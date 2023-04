Queda apenas un mes para el inicio de la campaña electoral y los partidos políticos toman posiciones para una contienda de la que saldrá elegido el próximo alcalde de Santiago. En este contexto, el PP es el único de los cuatro principales partidos que concurren a los comicios —PSdeG, Compostela Aberta y BNG— que todavía no ha dado a conocer oficialmente la lista que conformará una candidatura que encabezará Borja Verea. Según ha podido saber EL CORREO, el líder popular continúa trabajando en la confección de la lista, que previsiblemente dará a conocer a finales de la semana que comienza o en los primeros días de la siguiente. Las fuentes señalan que María Baleato se perfila como la número 2 de la candidatura del PP.

Es una de las personas de máxima confianza que han acompañado en los últimos meses al líder popular. Forma parte de su proyecto para Compostela y, además, “se adapta perfectamente a los tres requisitos que viene defendiendo el partido: renovación, capacidad de gestión y pasión por Santiago”, tal y como señalan las fuentes consultadas. El Partido Popular local, por su parte, ni confirma ni desmiente la designación de Baleato como número 2; e insiste en que la candidatura completa se dará a conocer en el comité ejecutivo que se celebrará previsiblemente a finales de la semana que arranca o como muy tarde al inicio de la próxima.

María Baleato González es natural de Santiago, donde nació hace 46 años. Fue directora de Innovación de la Axencia de Turismo de Galicia y actualmente es subdirectora de la Secretaría Xeral de Emigración. Licenciada en Derecho y funcionaria del grupo A de la Xunta de Galicia fue también subdirectora de Coordinación Económica en la secretaría xeral dirigida por Borja Verea.

Es una persona de la confianza de del líder del PP local; y siempre lo ha acompañado en todos los puestos de responsabilidad. De hecho, comenzó a trabajar mano a mano con Verea desde el momento en que fue fichado por Alfonso Rueda para las filas del PP de Galicia, poco después de que en 2009 Alberto Núñez Feijóo ganase por primera vez las elecciones autonómicas. Dos años después, cuando Feijóo ascendió a Verea, con tan solo 31 años, a número dos de la Consellería de Economía e Industria, en aquel momento dirigida por Javier Guerra, María Baleato lo acompañó de nuevo, en este caso como subdirectora general de Coordinación Económica.

En Compostela es una persona conocida, que participa en la vida de la ciudad en diferentes ámbitos. Destaca su labor en el Casino de Santiago, de cuya asociación cultural es secretaria, colaborando estrechamente con su presidente, Ubaldo Rueda.

Cuando en 2022 Borja Verea ganó las elecciones primarias del PP, una de las personas con las que contó desde el principio para apuntalar su proyecto fue de nuevo María Baleato, quien asumió las responsabilidades de vicesecretaria de Participación. Con esto, la funcionaria de la Xunta se perfila para ocupar el segundo puesto de la propuesta popular para el 28-M, una apuesta personal de Verea, que conoce bien las capacidades para la gestión de la candidata y su compromiso con la capital gallega.

En contacto con los vecinos

Mientras no se anuncian las listas, Verea sigue con la precampaña. En el marco de una ronda de contactos con los barrios, esta semana se reunió con los vecinos de Pontepedriña, donde afirmó que exigirá el retranqueo del muro de la rúa Vedra que reclaman los residentes. Para Verea, la solución que ha dado el Concello tras semanas con la calle cortada no es suficiente. “No se trata de fijar unas piedras con cemento y tirar para adelante, hay que plantear una solución definitiva a este problema y dejar la política de los parches atrás: los compostelanos merecemos un gobierno que no nos tome el pelo”, señaló. El alcaldable insistió en llevar a cabo un estudio serio del tráfico en la zona ya que existen rúas, como la de Brión, en las que es imposible maniobrar con coherencia. Así, lo que pretende es evitar “rodeos innecesarios que complican el tránsito diario de los vehículos de los residentes”.

Verea calificó de “imprescindible” una humanización de O Restollal pero sin olvidar que “estamos hablando de una de las principales vías de entrada a la ciudad y no podemos de pronto eliminar el tráfico de esta zona”. Sostuvo que es necesario enterrar la rotonda y mejorar el acceso peatonal, con lo que se facilitaría la vida de los vecinos de Pontepedriña.

Además, lamentó que el gobierno socialista “continúe con su táctica de presentar los mismos proyectos que hace cuatro años, como lo que les intentó vender a los vecinos de O Restollal y que no convenció a nadie, o como la piscina de Santa Marta, de la que durante esta legislatura nada se supo, pero que ahora en plena campaña vuelve a sacar de la chistera”. Y añadió que “estamos ante una candidatura, la del partido socialista, a la que, tras cuatro años en blanco, ya nadie cree”.

También explicó que procederá al arreglo de las aceras, ya que muchas están a distintas alturas, lo que dificulta el tránsito de peatones o mismo de personas con movilidad reducida o carritos de crianzas, o bien se encuentran intransitables por losetas rotas o levantadas.

Caso Pichel

Por otro lado, desde el PP de Santiago se refirieron a las últimas declaraciones del alcalde sobre el caso Pichel. Xosé Sánchez Bugallo señaló este fin de semana que en el informe elaborado por el secretario municipal se indica que el pleno municipal no tiene competencias para hacer llegar a la Fiscalía toda la documentación sobre este asunto, tal y como aprobaron los grupos de la oposición en la última sesión plenaria ordinaria. Los populares aseguran que en ese mismo informe “el secretario municipal manifiesta que quien tiene esa competencia es la junta de gobierno local”. Por ello, “nos preguntamos por qué el gobierno local, si tiene la potestad de hacerlo, no envía esa documentación a la Fiscalía”.