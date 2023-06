Tras las quejas publicadas en este periódico por la falta de plazas de comedor en el programa de conciliación de verano, la nueva concejala de Capital Cultural y Educación, Míriam Louzao, entiende el malestar de las familias y se compromete a trabajar para que no vuelva a suceder. “É obvio que hai moita demanda deste programa, polo que o Concello ten que dar resposta e ademais ten que facelo en tempo”, señala. Louzao considera que tiene que haber un programa de conciliación anual que permita hacer todas las gestiones sin prisas, “e non facer todo tan enriba do comezo da data, xa que esto non é bo para as familias que necesitan ter máis previsión para poder organizarse”. Desde el Concello están apreciando que por este motivo, y ante la premura del procedimiento, están quedando plazas libres.

En todo caso, para este año que el programa ya está en marcha y que el primer turno empezaba este jueves, “o que estamos é traballando para intentar buscar a mellor solución posible”. En este primer turno de actividades ya es complicado cubrir las plazas, pero intentarán acelerar el proceso para los meses de julio, agosto y la semana de septiembre. Louzao explica que una vez comprobados los pagos y cuántas plazas quedan finalmente libres, “o que faremos nos vindeiros días e chamar a aquelas familias que sí saíron no sorteo pero que non tiveron todos os servizos demandados para ofrecerlles esta opción agora”. Es decir, para tener a mayores, si así lo solicitaron, los servicios de desayuno y/o comedor, según las plazas disponibles. A estas familias les darán un par de días para hacer el pago. “Agradecemos moitísimo que fagan isto con premura. Non podemos darlles moito máis tempo para así poder continuar tirando da lista de agarda”, indica al respecto. Una vez hecho todo esto, si todavía siguen quedando plazas libres, se las ofrecerán a las personas que quedaron fuera del sorteo. “A nosa intención é que poida entrar o maior número de familias posible”, reconoce Míriam Louzao. Por último, pide la comprensión de los usuarios, ya que entiende que ésta no es la solución más adecuada a largo plazo, pero “é a situación coa que nos atopamos e estamos traballando para facelo coa maior premura posible, e traballando xa máis profundamente para levalo a cabo doutra forma o curso que vén”. En principio, en el primer turno, de 165 plazas de actividades se otorgan 105 para el servicio de comedor; en el segundo, de 225, son 135 para el comedor; en el cuarto y quinto turno son 90 usuarios para actividades, de los que 60 son para comedor y en el último turno, hay 135 plazas y ofertan 90 para comedor. Por ello, serán finalmente entre 11 y 20 familias de cada turno las que se queden este ejercicio sin hacer uso del comedor, según reconocía la anterior concejalía de Educación. Y eso pese a aumentar las plazas de comedor con respecto al año anterior y el presupuesto total. En 2022 contaba con una partida de 96.000 euros y este año, un 25% más, en total 121.000 lo euros destinados a este programa municipal de conciliación. Un programa subvencionado en su mayor parte, ya que la opción de asistir a un turno de diez días con almuerzo, actividades y comedor supone un coste de 34 euros.