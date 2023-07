El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ejercerá el próximo 25 de julio como delegado regio en la Ofrenda al Apóstol. Después de que la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, anunciase que no acudirá a los actos religiosos que se celebrarán en la Catedral el Día de Galicia, el rey Felipe VI ha encomendado el desempeño de este papel al titular del Gobierno gallego, tal y como confirmaron ayer a EL CORREO GALLEGO fuentes de la Xunta. Rueda ejercerá por primera vez como delegado regio en la Ofrenda del 25-J, si bien ya asumió este rol en el acto de Traslación de los restos del Apóstol celebrado el pasado 30 de diciembre.

La designación del presidente de la Xunta como delegado de regio se produce en medio de la controversia que se ha generado por la no presencia de la alcaldesa en la Ofrenda, si bien Goretti Sanmartín calificó las críticas, tanto de los grupos de la oposición en Raxoi como de representantes del Gobierno gallego, como de “polémica artificial”. “Á maior parte da sociedade de Santiago non lle importan polémicas xeradas de maneira artificial respecto a participación ou non nun acto de carácter relixioso e litúrxico”, indicó la alcaldesa de la capital gallega respecto a la desaprobación de su decisión por parte de los grupos municipales de PSdeG y PP. Además, Sanmartín incidía en que el Concello va a “colaborar” y a “exercer o seu papel de anfitrión en todos os actos institucionais, recibindo o rei ou o delegado rexio”.

No obstante, la regidora de la capital gallega admitía este miércoles que “é comprensible que haxa xente á que non lle guste esta decisión”, pero considera que “a maior parte da población de Compostela comprende e respecta” que no asista a los actos religiosos en un “Estado aconfesional”. Y añadía: “Á xente o que lle importa é que xestionemos, gobernemos e solucionemos os seus problemas. En definitiva, que nos poñamos a traballar en cuestións como o transporte colectivo, mellorar os servicios públicos ou en axilizar a administración municipal”.

La decisión de Sanmartín de no participar en la misa de la Ofrenda al Apóstol del 25-J ha sido el foco de numerosas críticas por parte del PP en los últimos días. De hecho, el propio presidente de la Xunta indicaba ayer que la alcaldesa de Santiago “comete un error” y que “debería acudir”. Rueda subrayó, además, que los cargos públicos tienen también “una faceta institucional” porque representan “a mucha gente, a la que te votó y a la que no te votó”. “Creo que la alcaldesa de Santiago debería estar en los actos institucionales del Día de Galicia representando a todos los santiagueses y un poco también a todos los gallegos como alcaldesa de la capital de Galicia”, subrayó el presidente de la Xunta, que ejercerá como delegado regio en la Ofrenda al Apóstol del próximo 25-J.

Anteriormente, el vicepresidente primero de la Xunta, Diego Calvo, también criticaba a Sanmartín por no asistir a los actos religiosos con motivo del Día del Apóstol, una celebración, dijo, que constituye “un símbolo” para la ciudad y que, por ello, debe ser “respetada” por su regidor o regidora”, especialmente cuando ésta “prefiere” acudir “a una manifestación nacionalista”.

Calvo sostiene que la alcaldesa debería acudir a los actos religiosos del 25 de julio y “a todo tipo de eventos que tienen que ver con el Camino de Santiago o con la Catedral”, porque su presencia como primera edil supone “respetar los símbolos” de la ciudad, que debe, a su juicio, anteponer a sus “convicciones personales”.

Monseñor Prieto

Tras ser investido como nuevo presidente de la Xunta el 12 de mayo de 2022, Alfonso Rueda se estrenará como delegado regio en la Ofrenda al Apóstol del 25 de julio, después de que el año pasado, en el marco del doble Año Santo 2021-2022, fuese el propio Felipe VI quien dirigiese la tradicional Ofrenda del 25-J. El rey de España estuvo acompañado, al igual que en la celebración de 2021, por la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Fuentes del Arzobispado indicaron que lo habitual que es la Casa Real solo participe en la ceremonia del 25-J cuando coincide en Año Santo.

La Ofrenda de este año también supondrá el estreno en este acto como máximo representante de la Diócesis de Santiago del nuevo arzobispo compostelano, monseñor Francisco José Prieto, quien tomó posesión en el cargo el pasado 3 de junio.

Dos años después de su llegada a la capital gallega como obispo auxiliar, monseñor Prieto se convertía el pasado 1 de abril en arzobispo electo de la Archidiócesis de Santiago, después de que la Santa Sede hiciese público su nombramiento. Sucede en el cargo a monseñor Julián Barrio, que presidió la Iglesia compostelana desde febrero de 1996 a 2023.