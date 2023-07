El nuevo gobierno local de Santiago ya está trabajando en un “plan de revitalización” para la Praza de Abastos con la intención de “darlle un novo pulo” al Mercado de la capital gallega, el segundo lugar, tras la Catedral, más visitado de la ciudad. Entre las medidas que se están evaluando está una posible ampliación de horarios, dando opción a los comerciantes a que abran alguna tarde a lo largo de la semana, con el objetivo de prestar “un maior servizo a residentes”, indican desde Compostela Aberta, que ha asumido las competencias relacionadas con la Praza en el gobierno BNG-CA. “Estamos valorando a posibilidade de impulsar un proxecto piloto, no que por suposto participarían de xeito voluntario aqueles postos do Mercado que o desexen. Somos conscientes, e así nolo teñen trasladado, que non para todos os vendedores do Mercado esta é unha opción realista, pola maneira na que teñen configurado o seu modelo de negocio”, señala el concejal de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais, Xan Duro, quien ya ha mantenido, en las últimas dos semanas, varias reuniones con diferentes colectivos de la Praza. Las aperturas por la tarde permitirían realizar sus compras en el Mercado, en horario vespertino, a aquellas personas que, por ejemplo, trabajan de 8.00 a 15.00 horas.

“Teño pendentes aínda algunhas outras reunións máis para coñecer cal é a valoración da situación e das necesidades que ten o Mercado nestes momentos. A nosa vontade é darlle un novo pulo á Praza, e tamén poñer en marcha iniciativas que permitan abrir os moitos postos do Mercado que están pechados a día de hoxe”, incide el concejal responsable de todo aquello que tiene que ver con el Mercado compostelano. Asimismo, más allá de la ampliación de horarios, que permitiría a los placeros a abrir por la tarde, desde Compostela Aberta subrayan que “a Praza de Abastos non pode caer na hipermasificación turística e perder a súa función orixinal”. “Debe seguir sendo un elemento de dinamización comercial, un lugar especializado na venda de produto fresco e de proximidade, e debe seguir sendo o lugar onde se surtan a hostalería e os veciños e veciñas de Santiago”, destaca Xan Duro, descartando así la expansión del uso hostelero más allá de la nave 5, tal y como proponían los propietarios de los negocios ubicados en este espacio de la Praza. El pasado mes de marzo, presentaron un proyecto que incluía la colocación de un total de 21 mesas entre los 11 establecimientos que componen la oferta hostelera. Se ubicarían en varios puntos: entre la rúa das Ameas, la fachada de la nave y el interior del Mercado. Tras la presentación de esta propuesta, la posible colocación de estas mesas generó controversia entre los placeros. Hay quien se mostró “a favor de una ordenación porque evitaría que se repitan escenas de gente comiendo por todas partes y ensuciando los lugares comunes”. “Podría mejorar la imagen de la Praza, puesto que es mejor que la gente esté sentada en una mesa que comiendo en cualquier esquina”, señalaban las voces a favor de esta medida. También apuntan que “todo lo que sea atraer gente, favorecerá al conjunto de la Praza”. Por contra, hay comerciantes que indican que no ven bien que los hosteleros “quieran coger todo el Mercado”, ya que “no solo se vive del turismo” y hay “mucha clientela habitual a la que le molesta la cantidad de gente que puede llegar a haber”. En cualquier caso, Raxoi no es partidario de darle recorrido a la propuesta para ampliar los usos hosteleros más allá de la nave 5. También relacionado con el futuro del Mercado, el anterior gobierno local aprobó un proyecto, presupuestado en 519.342 euros, para reparar varias zonas de la Praza, entre ellas, tres marquesinas, los estores verticales, las puertas correderas o el cuadro eléctrico de la nave central. Las marquesinas próximas al murallón y las que se sitúan entre las naves supondrían algo más del 65 % del presupuesto para esta actuación de rehabilitación. Casi 340.000 euros se destinarían a la sustitución de estas marquesinas, que en estos momentos provocan filtraciones de agua en la cubierta. Esta intervención consistiría en incrementar la pendiente del plano de vidrio, mejorar los anclajes y sustituir el falso techo interior actual por otro de un mantenimiento sencillo. En el caso específico de las marquesinas que se sitúan entre las naves, se optaría por una fórmula que respete la volumetría de las naves permitiendo recuperar la visión de la torre central. Te puede interesar: 1 La Praza de Abastos del ‘futuro’ podría albergar un supermercado 1 Investimento millonario para reactivar as prazas de abastos galegas Tras un informe de diagnóstico encargado hace meses por el Concello sobre el estado de la Praza, también se detectaron deficiencias en las puertas correderas y en los estores verticales de la zona del murallón. Sobre estos últimos, el proyecto recoge que se cambiarían por otros motorizados, que serán verticales y que irán guiados por los propios pilares de la marquesina. En cuanto a las puertas correderas, las actuales no cuentan con un marco de protección lo que provoca roturas en los bordes. Por eso, lo que se propone en esta amplia reforma es renovarlas con un nuevo modelo que tenga un marco de acero inoxidable para evitar esos golpes y roturas.