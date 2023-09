La única farmacia de la parroquia de Marrozos no abandonará su actual ubicación. La Consellería de Sanidade ha denegado la solicitud del propietario para trasladarse al barrio de Castiñeiriño. Durante los últimos meses, la Asociación de Veciños Francisco García Beiro de Marrozos se ha movilizado para mantener la botica, que da servicio a una población envejecida que tendría que desplazarse kilómetros para poder acceder a los medicamentos. La lucha para que Marrozos retuviese su farmacia llegó también hasta el Parlamento de Galicia de la mano del PSOE.

En la resolución de Sanidade, a la que ha tenido acceso EL CORREO, indica que el cambio de localización solicitado por el propietario de la farmacia “supondría dificultar el acceso a la atención farmacéutica en condiciones rápidas, oportunas y equitativas recogidas como objetivo principal en la Ley de ordenación farmacéutica de Galicia”. Tras examinar todas las alegaciones presentadas — tanto por los vecinos, como por otras farmacias de la zona de O Castiñeiriño y las del propio interesado— la Xunta concluye que el traslado penaliza “a la población residente en la parroquia de Marrozos y las parroquias rurales limítrofes, aproximando el servicio a un entorno semiurbano del ayuntamiento de Santiago y al ayuntamiento de Teo, zona farmacéutica semiurbana, incrementando la dispersión y el alejamiento de servicios en el entorno rural”. Por contra, continúa, no supone una mejora de la atención para el barrio de O Castiñeiriño, “que cuenta con una alta concentración de oficinas de farmacia y sin necesidades que resolver”.

Según el documento, la oficina de Marrozos prestaría servicio a una población de unas 3.000 personas y la mayoría de sus usuarios son de avanzada edad. La documentación presentada por el propietario así lo demuestra. Entre enero y diciembre de 2022, “de un número total de 137 recetas electrónicas facturadas al Servizo Galego de Saúde únicamente 27 corresponden a trabajadores activos siendo las 110 restantes a pensionistas”. Sanidade recuerda que la población de la parroquia de Marrozos (Santa María) y de las parroquias limítrofes sin oficina de farmacia, todas ellas rurales, cuenta con más de un 23 % de mayores de 64 años, que en el caso del San Fins de Sales, en Vedra, se eleva al 27,36 %. En O Castiñeiriño, el índice de envejecimiento es un poco menor. Pero la resolución de Sanidade incide, sobre todo, en el carácter rural de la zona en la que se asienta la botica. Recuerda que el Observatorio Estatal de Discapacidad sitúa a Galicia como la quinta comunidad con más porcentaje de personas con problemas de movilidad en el ámbito rural y subraya que este tipo de población presenta “un elevado grado de dependencia y la necesidad de contar con la asistencia de un tercero, en general perteneciente al ámbito familiar, para los desplazamientos”.

Sanidade también recrimina al propietario la rapidez con la que solicitó el traslado tras adquirir la botica de Marrozos. No acepta su alegación de cambio de localización “por razón de la potencialidad de desarrolllo de la zona de O Castiñeiriño frente al núcleo de Marrozos”. Tras recordar que ya fue titular de otra farmacia en la calle Sánchez Freire, asegura “que no deja de llamar la atención que en aquel momento no considerase como opción el cambio de localización de esa oficina de farmacia a esa zona y sí lo hiciese nada más adquirir la oficina C-1 88-F (la de Marrozos) para la que tan sólo una semana después de adquirir su titularidad, solicita el cambio de localización”.