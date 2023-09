Ramón Bouzas Lorenzo (Boiro, 1967), profesor del departamento de Ciencias Políticas e Socioloxía y colaborador del Instituto Nacional de Administración Pública en programas de capacitación y cooperación, es el decano de Ciencias Políticas y Sociales de la USC desde el 2018. En 2021 fue reelegido en el cargo, coincidiendo con el treinta aniversario de la facultad.

En 2021 cumple 30 años de funcionamiento del centro. Este año se celebra el 30 aniversario. ¿Qué ha cambiado desde los primeros años?

El principal cambio se produce en el propio profesorado que forma parte de la facultad. En el momento de su creación se tiene que nutrir de profesorado que procede de áreas que eran ajenas a estudios de ciencia política, porque no existían en Galicia y había muy pocas facultades de ciencias políticas en España en aquel momento. El profesorado proviene del ámbito de la economía, del derecho, de la filosofía, de la historia... Entonces, esos son años en los que la propia facultad hace un esfuerzo de formación de profesorado propio, que se va formando y se va doctorando en el área de ciencia política de la administración, como es mi propio caso. Y también un alumnado que va a seguir unos primeros planes de estudio no centrados en los temas prioritarios de investigación, ciencia política. En términos didácticos no diría que haya habido una evolución notable salvo la que impone la llegada de nuevas tecnologías, pero en términos de contenidos sí ya que se generan nuevas investigaciones a medida que el profesorado se forma en la especialidad.

En la actualidad existe el grado en Ciencias Política y de la Administración, y dos másteres en Gobierno Local y Políticas Públicas Innovadoras y en Marketing y Comunicación Política. ¿Hay posibilidad de incrementar los títulos que se ofrecen en la facultad?

Aumentar la oferta no solo depende de la voluntad del profesorado o del equipo que dirige un centro. Somos muy conscientes de las limitaciones de recursos que existen. El primer filtro nos lo podemos llegar a auto imponer nosotros en el sentido de que tenemos unas capacidades limitadas y no podemos ir mucho más allá porque hay que cubrir la docencia y el campo de la investigación, pero sí pensamos que es conveniente aumentar la oferta. Lo que sucede es que el principal financiador de las tres universidades públicas gallegas es la Xunta, quien tiene sus prioridades en términos sobre todo de recursos destinados a la financiación universitaria y es el actor que finalmente determina si es pertinente o no. Pero temáticas no faltarían, muchas de ellas relacionadas por ejemplo con la transformación social que está imponiendo desde hace varias décadas todo el fenómeno de la automatización y la digitalización, además de muchas otras temáticas que se podrían abordar con capacidades del centro. Ese campo con todo el impacto social que está teniendo justificaría plenamente algún título especializado a nivel de máster o título de grado.

¿Con cuántos alumnos y alumnas cuenta este curso académico el centro?

En este curso contamos con alrededor de 500 alumnos que se reparten aproximadamente en 460 alumnos de grado y los restantes cuarenta entre los dos másteres.

¿Dónde realiza las prácticas el alumnado?

En el ámbito autonómico, para aquellas personas más interesadas en la gestión, tenemos muy buena colaboración, excelente, y se lo agradezco así públicamente con el Sergas, pero la red es enorme. Cubrimos diversos ayuntamientos de toda Galicia, incluso entidades fuera del entorno territorial gallego, igualmente un número amplio de organizaciones no gubernamentales, empresa privada dedicada al sector de la consultoría y que de alguna manera colabora o trabaja para la administración pública. En este momento yo diría que rondan las 110 o 120 entidades las que colaboran en los diversos programas de prácticas que tenemos en los diferentes títulos.

La internacionalización. ¿Se consigue captar a alumnado de universidades foráneas?

Creo que la llegada de estudiantes se sigue manteniendo, si bien es cierto que durante la pandemia se resintió. Nuestro nuevo horizonte, y por ello estamos en este momento diseñando proyectos para los que buscamos financiación en Comisión Europea, es tratar de que la propia dinámica docente se enriquezca con colaboración online de aquellos que presencialmente no pueden venir a la facultad. No solo nos interesa tener alumnado extranjero aquí, sino que también estén presentes de manera virtual en la práctica docente, durante las clases, para que colaboren con el alumnado de la propia facultad en la resolución de problemas o planteamientos de debate.

Hay cuatro grupos de investigación. ¿Es posible crear más redes de investigación y así darle mayor visibilidad al centro?

Sería posible, pero también es importante consolidar las redes que ya existen ya que cubren un amplio abanico de temas. Esos cuatro grupos tienen su agenda y sus prioridades y se fueron consolidando en los últimos años. Existe la motivación de generar nuevas asociaciones y pequeños nuevos grupos, pero el amparo de un grupo que tenga capacidad porque hay mayor disponibilidad de tiempo y mayores sinergias para conseguir recursos, es un atractivo enorme. Animaría a cualquiera de mis compañeros a iniciar una línea si tiene un proyecto sobre la mesa que no encaja en ningún otro grupo. Pero es cierto que las barreras que tiene un grupo que inicia son enormes en términos de gestión y captación de capacidades con las que funcionar.