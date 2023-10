Dende hai uns días as chinches ocasionan un problema de saúde pública en Francia, especialmente en París pero non só. Unha praga que está presente en hospitais, hostais, salas de cine e incluso no transporte público e que ten en alerta non só o país galo senón tamén os estados veciños e cidades turísticas como é o caso de Santiago que, polo de agora, está libre deste andazo e tan só viviu, “coma outros anos”, din dende Hostelería Compostela, casos puntuais de presenza de chinches.

Thor Rodríguez, vicepresidente desta asociación, explica que cada hotel ten a obriga de manter contrato con algunha empresa especializada na erradicación deste tipo de pragas, “contra insectos e alimañas”, pero o primeiro axente que intervén á hora de detectar se unha habitación está infestada é o servizo de limpeza, cuberto sobre todo por mulleres. “No vemos lo importante que es la higiene para el sector turístico, las chicas de limpieza son unha parte fundamental para el sector”, afirma Rodríguez, que insiste en que a aparición de chinches non está ligada a unha falta de hixiene. “Un caso de chinches no es un caso de mala limpieza, siempre se esconden en los mismos huecos y ya los hoteles están preparados, el principal trabajo que evita que los chinches se conviertan en una plaga es el de las chicas de la limpieza, son fundamentales en esto porque conocen la habitación mejor que ninguna otra persona, la observación es básica”. El "calvario" de las plagas de chinches: del Camino a la ciudad de París, atajarlas a tiempo es crucial O representante de Hostelería Compostela lembra que houbo unha situación máis complexa que a que se está a vivir agora en 2010. “Ahora la preocupación viene por la situación de Francia”, conta Rodríguez, que explica tamén que sendo Compostela lugar de peregrinaxe a chegada de chinches ou outros parásitos é “muy inevitable, las mochilas suelen ser un foco muy importante”. O feito de que o Camiño decorra por paraxes naturais fai que sexa inevitable transportar certo tipo de parásitos, como as chinches, pero Santiago “está acostumbrado a que esto puede pasar, por eso se suele estar alerta, para evitar que el problema sea grande”. Neste sentido ,Thor Rodríguez lembra que en máis dunha ocasión a hostalaría solicitoulle á Xunta de Galicia a fumigación dos albergues do Camiño, para evitar que as pragas que alí se poidan producir cheguen até a capital galega. “Desde que en el sector saben que en Francia hay plaga están el doble de alerta para evitar que se convierta en un problema aquí”, afirma Rodríguez, que indica que no caso de que se producise a infestación dalgún cuarto nun hotal, a empresa coa que se ten o contrato achégase a resolver o problema en menos de 24 horas. “Se fumiga con una especie de bomba, la habitación queda clausurada ese día, incluso al punto de tener que alojar a los clientes en otros espacios u otros hoteles”. Mais chegar a este punto supón tamén complicacións económicas para a hostalaría. “La mayoría de los hoteles de Santiago son pequeños, son de autónomos, no grandes empresas, aunque también los grandes hoteles sufren esto”, lembra Rodríguez. “La pérdida la tienen tan interiorizada, están tan alerta, que tratan de minimizar los posibles costes, que en caso de una plaga sí puede significar un coste importante”. Co traballo de observación das mulleres limpadoras como bandeira, Rodríguez insiste en que Compostela está polo de agora libre dunha praga coma a que afecta a París, pero tamén destaca que a hostalaría local leva anos alerta sobre este tipo de situacións, inevitables nun concello que recibe cada ano máis turistas e tamén peregrinos chegados de todas partes do mundo. O protocolo da hostalaría parece, polo de agora, solvente e eficaz.