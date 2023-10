El Ayuntamiento de Santiago "no puede descartar" que en las próximas horas se produzcan trombas de agua como la de este miércoles y se repitan las múltiples incidencias que vivió la capital de Galicia, dado que la cantidad de lluvia es una de las más altas desde que hay registros. La tromba que causó múltiples incidencias en la ciudad, fue en palabras de José Ángel Docobo, director del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, "una barbaridad". Las precipitaciones más importantes se concentraron entre las 18.50 y las 19.10 horas. En esta franja horaria según los registros manuales del observatorio, los más fiables, cayeron 25 litros por metro cuadrado. "Estas intensidades de lluvia no son normales, esto puede suceder una vez cada 10 años", subraya Docobo.

La portavoz del Gobierno municipal de Santiago, Míriam Louzao, ha asegurado que los problemas de circulación viaria y anegamientos en la ciudad se debieron a una situación de "lluvias excepcionales" por lo que lamenta el "oportunismo ruin del PP" en sus críticas. Borja Verea, portavoz del PP en el consistorio compostelano, señaló este jueves que las consecuencias de lo ocurrido derivan de la falta de mantenimiento en el alcantarillado de la ciudad y esto, a su parecer, se debe a la "ineptitud" y casi "negligencia" del Ejecutivo municipal.

"Las alcantarillas estaban limpias"

A juicio de Louzao, Verea "solo busca pretextos para hacer declaraciones" contra el Gobierno local "en una escalada de violencia que cualquier día pide la intervención de la ONU". La concejala ha asegurado que los trabajos de preparar las alcantarillas para la temporada de lluvias ya se estaban realizando desde el pasado 1 de octubre con intervenciones en las mismas y con la retirada de hojas. Por lo tanto, "las alcantarillas estaban limpias" y no fue eso la "causa de las inundaciones" sino las "precipitaciones muy intensas en muy pocos minutos". "No es una cuestión ni de falta de previsión ni de falta de trabajo por este Gobierno", ha insistido Louzao, quien asegura que la lluvia caída este miércoles supone uno de los "índices más altos registrados" en la ciudad. Todo ello pese a que, además, no había una previsión meteorológica que advirtiese de este fenómeno adverso lo que demuestra el carácter "inusual" de las lluvias.

Durante la mañana de este jueves, los departamentos correspondientes han analizado la ciudad y han detectado 22 "puntos conflictivos" que son "localizaciones concretas que se ven afectadas de forma especial". Entre ellos destaca la rotonda de Fontes do Sar con la calle de O Vieiro, en la que han tenido que volver a intervenir los Bomberos después de que el miércoles se quedasen allí atrapados ocho vehículos.

Otra de las localizaciones es la Avenida de Lugo en la que la portavoz municipal ha culpado de la situación a una "obra pública" gestionada por la Xunta de Galicia y en la que se han utilizado "materiales no permeables" y que por la tipología de la pavimentación "no drena". Por este motivo, ha reiterado, "es importante otro modelo de ciudad y otro modelo de urbanismo".

Viaqua, la empresa que gestiona el servicio de aguas, saneamiento y depuración de Santiago, señala por su parte que las inundaciones provocadas por las intensas lluvias "no se deben a que los sumideros estén atascados". "Desde Viaqua realizamos tareas de mantenimiento preventivo durante todo el año y en esta época se intensifica y se coordina el trabajo con Urbaser, para que sea más eficiente". Asegura, asimismo, que "el motivo real es que las redes no están dimensionadas para los picos de caudal que estamos viviendo. Las lluvias tan intensas y concentradas en poco tiempo producen que las infraestructuras no puedan abarcar todo el caudal".