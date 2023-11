Después de que el Juzgado de Instrucción número dos de Santiago procediese al archivo de la denuncia de la madre que pidió paralizar la eutanasia de su hija por entender que no hay indicios suficientes que acrediten la existencia de los delitos denunciados, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, informó este martes de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) retomará el procedimiento “pensado desde la perspectiva de la paciente” que, conforme indicó, “es lo que el juez ha dicho que prevalece”.

Tras agradecer a la justicia la rapidez en su respuesta, consideró que se debe “respetar la voluntad de la paciente y el trabajo de los profesionales” que ya estaban pendientes de realizar la eutanasia hace dos semanas, un proceso que se “retomará” en donde se dejó, subrayó.

Preguntado por los plazos en los que se llevará a cabo, el conselleiro señaló que es una cuestión que se debe consensuar con la paciente y los profesionales para “encajarla” en el “menor tiempo posible” tal y como “estaba prevista”.

“Normalmente, cuando estos procesos se inician hay una inquietud por hacerlo cuanto antes y vamos a respetar la decisión de la paciente y hacerlo como ella ha querido”, señaló en una intervención en A Coruña en la que informó de que tanto la madre como la propia paciente conocen también la decisión judicial.

Todo ello después de que a comienzos de noviembre la madre de la paciente, una mujer de 54 años que padece esclerosis múltiple, pidiese paralizar el proceso a través de la entidad Abogados Cristianos. En concreto, la eutanasia estaba programada para el pasado día 2 de noviembre, pero los profesionales sanitarios no pudieron acceder al domicilio, al no abrirles la madre de la mujer. Tras ello, tal y como informó García Comeseña, la Xunta remitió el caso a la Fiscalía.

La paciente solicitó que se le practicase la eutanasia y la comisión que la evaluó sostuvo, entre otras cuestiones, que padecía dolores insoportables. Con todo, la madre, tal y como señaló Abogados Cristianos, negó este aspecto al señalar que “no se ajusta a la verdad”. Una vez presentada la denuncia, desde la Fundación Española de Abogados Cristianos apuntaban que los informes médicos para llevar adelante la eutanasia “están exagerados y contienen muchas falsedades”.

De hecho, recalcaban que “el informe autoriza la eutanasia porque la hija sufre dolores constantes e insoportables, cuando no toma ni tan siquiera analgésicos”, si bien la Ley de Eutanasia no considera indispensable esta circunstancia para concederla o no. Lo que sí contempla como uno de los requisitos a tener en cuenta es padecer una enfermedad grave o incurable —como es el caso de esta vecina de Santiago— o que la misma le genere un padecimiento grave, pero no exige este padecimiento grave para cumplir con el procedimiento y solo lo contempla como una posibilidad.