Os vindeiros sábado 18 e domingo 19 de novembro, as rúas de Santiago da Poza de Bar e San Lourenzo van quedar cortadas ó tráfico por mor dos traballos de canalización eléctrica que se están a realizar no entorno da rúa Galeras e rúa das Oblatas. O corte será efectivo dende as 08:30 horas do sábado 18 ata a súa reapertura ás 07:00 horas do luns 20 de novembro.

Este corte vai supoñer os seguintes cambios na circulación:

- Queda prohibida a entrada á rúa da Poza do Bar dende a rúa de Galeras, polo que o tráfico desviarase pola rúa do Pombal.

- O acceso e saída dos vehículos nas rúas do Carme de Abaixo e Oblatas deberá facerse a través das rúas do Monte Pío, Casas Novas e Galeras.

- A baixada do Campo do Cruceiro do Gaio farase estes dous días obrigatoriamente cara a rúa do Pombal.

- Nas rúas de San Lourenzo e Poza de Bar permitirase o dobre sentido de circulación para que os/as residentes poidan acceder ós seus garaxes dende o cruzamento da rúa Carballeira de San Lourenzo coa avenida das Burgas. Haberá carteis avisando desta situación para que os/as condutores/as extremen a precaución á hora do cruzamento de dous vehículos.

Transporte urbano

Con motivo deste corte, as liñas 8 en sentido Vidán e P1 nos dous sentidos de circulación desviaranse dos seus itinerarios habituais desde as 8:30 do sábado 18 ata as 7:30 do luns 20 de novembro:

*Liña 8 cara Vidán: desde a rúa da Senra, desviarase por Xoán Carlos I, avda. da Coruña, avda. das Ciencias, Novoa Santos e itinerario habitual por San Lourenzo.

Para a liña 8 quedarán suprimidas as seguintes paradas (todas en sentido a Vidán): 554, San Clemente (IES Rosalía de Castro); 223, Cruceiro de Gaio; e 402, Poza de Bar (Pío XII).

*Liña P1 nos dous sentidos de circulación: realizará o desvío habitual por Galeras, costa de Casas Novas e Monte Pío ata o cruce con Carme de Abaixo, nos dous sentidos.

Para a liña P1 quedarán suprimidas as paradas: 224 e 225, Cruceiro de Gaio; 163 e 164, Carme de Abaixo.

O Concello de Santiago prégalle á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar.

Corte de tráfico na Avenida Rodríguez de Viguri o sábado

Con motivo do avance na reurbanización da Av. Rodríguez de Viguri, será necesario durante este sábado, a restricción do tráfico entre as glorietas da rúa Montes dos Postes e a da Av. do Camiño Francés. Aproveitarase a baixada da actividade laboral na contorna da Xunta para proceder ao aglomerado da calzada esquerda da rúa, sentido ascendente.

A previsión inicial é continuar estas mesmas tarefas na calzada dereita a partir do luns, día 20, executándose nun dos dous carrís e deixando a circulación no que queda libre. A Xunta avanza na remodelación da avenida Rodríguez de Viguri, cun investimento de 1,6 M€, no marco da coordinación co proxecto da Cidade de San Caetano e tras optimizar a intervención prolongando o carril bici ata a zona das Cancelas. Esta ampliación, sumada ao itinerario entre O Milladoiro, a intermodal e San Caetano, completará unha conexión que incluirá o complexo administrativo, a zona de Área Central, o Multiusos do Sar e os hospitais