Familiar, con sentido del humor y muy persistente, así es Federico Martinón [Ourense, 1971], un hombre que creció rodeado de pediatras y que siempre quiso convertirse en uno más con el propósito de ayudar a los demás. Para él, se trata de la especialidad de la medicina “más completa y bonita”, especialidad en la que es todo un referente, de hecho, este mes ha sido elegido por más de 4.000 profesionales como el mejor pediatra de España. Desde el año 2009 es el coordinador de la Unidad Investigación en Vacunas y Ensayos Clínicos Pediátricos del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, también dirige el Centro Colaborador de la OMS en Seguridad Vacunal de Santiago desde 2017 y, desde hace cinco años, ocupa el cargo de director de Pediatría Clínica, Infectológica y Traslacional, del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), servicio que esta semana ha recibido por cuarta vez el galardón a mejor servicio de enfermedades infecciosas.

Dirige una unidad del CHUS que acaba de recibir esta semana por cuarta vez el galardón al mejor servicio de enfermedades infecciosas en los Premios ‘Best in Class’. Me imagino que estará orgulloso...

Sí, es una enorme satisfacción. Es un premio realmente a todo un equipo multidisciplinar, como es el de pediatría, que está integrado en un hospital en el que la investigación es una herramienta fundamental en el día a día, la investigación al servicio de las otras fuentes. El tener una institución que prioriza la investigación y, al mismo tiempo, contar con el mejor equipo posible formado por personas tan profesionales y tan capaces son factores que hacen más fácil que podamos optar y, a veces, ganar un galardón de este tipo.

Usted también ha sido elegido este mes como el pediatra más prestigioso de España en los premios MERCO. ¿Cuál es la clave de su éxito?

La medicina que hoy se ejerce no es un ejercicio individual y he tenido la suerte de que mis compañeros me eligieran, porque fue a través de una votación, lo cual lo hace también todavía más emocionante, que más de 4.000 colegas de toda España me designasen como el pediatra más prestigioso de España habla del alto nivel de la pediatría en Galicia y de que estoy rodeado de los mejores pediatras posibles, que son los que permiten que, al final, uno pueda llevar aparentemente esos méritos individuales que, en realidad, lo son del colectivo. Sin duda.

Veo que tanto sus colegas de profesión como las instituciones valoran muy positivamente su trabajo y las labores que realiza en el CHUS, ¿la sociedad compostelana tiene esa misma opinión?

Yo creo que sí. Es normal que a veces seamos críticos con lo que tenemos y más críticos con lo que tenemos cerca. Obviamente, no somos perfectos y tenemos muchos puntos de mejora. Algunos pueden depender de nosotros mismos, otros pueden depender de la propia institución o del propio contexto y otros están por encima de nosotros. Lo que está claro es que la mentalidad del personal que trabaja en un hospital como el CHUS es una mentalidad de por y para el paciente ofreciendo todo lo que sea necesario y tratar de mejorar y buscar recursos para seguir creciendo y ofreciendo la mejor atención posible. Nos sentimos respaldados y apoyados por toda la sociedad compostelana.

Es todo un referente en vacunas. De hecho, también coordina la Unidad de Investigación en Vacunas y el Grupo de Genética, Vacunas e Infecciones del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. Por lo general, ¿estamos lo suficientemente concienciados de su importancia, sobre todo para los más pequeños?

La respuesta es sí, en Galicia en particular sí. No tengo ninguna duda. Somos un ejemplo no solo en lo que se hace en relación a vacunas en cuanto a investigación, también en la práctica, porque tenemos el calendario vacunal más avanzado y completo del mundo, que se dice pronto, y tenemos las coberturas más altas de toda España y del mundo. Las hemos tenido en momentos complicados, lo cual demuestra también el compromiso de los gallegos con la vacunación. Ahora, dicho eso, no podemos caer en la autocomplacencia y eso hay que seguir trabajándolo por medio de información y difusión de forma honesta y transparente manteniendo y cuidando esa confianza que la población tiene en materia de salud pública y, específicamente, en vacunas. Y eso pasa también por inculcar esos valores a nuestros niños, que luego serán adultos que tendrán que vacunarse o vacunar a sus propios hijos.

¿Qué le diría a las familias negacionistas?

Les diría que están confundidas y que intenten buscar fuentes fiables que puedan ayudar a resolver sus dudas y que, cuando se trata de vacunar a niños, piensen que sus decisiones, aunque no sean malintencionadas, pueden comprometer el futuro y hasta la vida de sus propios hijos, con lo cual, es bueno que se informen no a través de fuentes alternativas, sino que vayan directamente a la fuente, su pediatra y cualquier profesional sanitario que tengan de referencia.

Usted es especialista en enfermedades respiratorias. Estamos en nivel epidémico de bronquiolitis, que está afectando sobre todo a bebés y mayores. ¿La campaña de vacunación contra esta enfermedad que ha sido impulsada por varios profesionales, entre los que se encuentra, ha evitado que se repitan los grandes números de ingresos registrados el pasado año por estas fechas?

Es muy pronto para saberlo. Lo que está claro es que se está evaluando objetivamente para ver el impacto y la efectividad de la medida pionera que se tomó en Galicia y que después se adoptó en toda España, la de iniciar la profilaxis universal frente al virus respiratorio sincitial. La primera parte de eso era conseguir que esto estuviese disponible para todos nuestros lactantes y se logró. El segundo reto era conseguir que las familias aceptasen la importancia de la inmunización y ha sido excelente con porcentajes cercanos al 100% y, la tercera parte, es evaluar cuál es el impacto objetivo. Ahora sí está circulando el virus, empezamos estar en la estación. Estamos viendo casos en niños que no son susceptibles de recibir la profilaxis, es decir, en niños que son más mayores y habrá que evaluar. La sensación que tenemos es que está funcionando y que tenemos menos casos que antes en la población que estamos protegiendo, en los lactantes de menos de seis meses, pero queremos medirlo objetivamente y decir exactamente cuál es el impacto obtenido. Las expectativas son altas.

Ha llegado a definir a Galicia como “la joya de la corona en investigación clínica en vacunas”, ¿tan buenos somos?

Desde luego. Estamos al mismo nivel que cualquier centro de referencia de investigación internacional en vacunas. Prácticamente cualquier candidato a vacunar en el desarrollo pasa por nuestro instituto, pasa por nuestro equipo y colaboramos en el desarrollo clínico, en la planificación, en diferentes aspectos del desarrollo de esos fármacos. A lo largo de este tiempo, solo en nuestro centro hemos realizado más de 150 ensayos clínicos de vacunas con más de 50 candidatos vacunales, muchos de los cuales se están utilizando rutinariamente. Es decir, la importancia es que lo que hacemos, luego repercute globalmente. Ayudamos a demostrar si funcionan o no funcionan vacunas que luego se utilizan de forma generalizada en el mundo. La aportación que hacemos es única y excepcional, acercamos vacunas que a lo mejor van a tardar tres, cuatro o cinco años en estar disponibles para nuestra propia población con muchísima antelación. Cuando digo que Galicia es la joya de la corona quiero decir que no tenemos nada que envidiar a ningún grupo del mundo.

¿Cuál es el mayor reto que debe afrontar la investigación clínica en vacunas?

El principal reto es la sostenibilidad y que el sistema entienda que es importante dar estabilidad a los esfuerzos de investigación. Hay que protegerlo, cuidarlo y mantener todo el apoyo institucional que tenemos, porque si no, no estaríamos donde estamos.

La pandemia del coronavirus ha demostrado que es posible encontrar una cura a toda enfermedad. ¿Qué vacuna puede ser la siguiente?

Hay muchísimas. No hay ninguna enfermedad infecciosa para la cual no se esté trabajando en el desarrollo de un candidato vacunal. Con las nuevas plataformas, se está avanzando mucho en la utilización de las vacunas orientadas al tratamiento de enfermedades que no son transmisibles, incluido el cáncer. Cuando hablamos de vacunas estamos hablando de la herramienta más potente posible para promocionar y proteger la salud de la población. Si me preguntas una vacuna concreta y específica que deseamos y que está más cercana a obtenerse te diría que nuevas generaciones de vacunas de gripe más potentes y con una protección más duradera.

Hablando de deseos, dígame un sueño.

Eliminar todas las enfermedades infecciosas del mundo, que son la causa más importante de mortalidad global infantil. Los que trabajamos en pediatría y, específicamente, en infecciones, tenemos como objetivo evitar el sufrimiento y la mortalidad que estas enfermedades conllevan globalmente. ¿Por qué no soñar?

Sueña en grande.

Hay que soñar en grande.