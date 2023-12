Á espera das obras do Orbital e o Orbitaliño, que contribuirán a aliviar a conxestión de tráfico no Polígono de Costa Vella, o Partido Popular levou ao pleno unha moción para que o Goberno local resolva a situación que xera, en palabras da edil Olaya Otero “situacións de inseguridade” e “accidentes de tráfico”.

Otero, que bromeou con que os problemas de tráfico nesta área da SC-20 poderían converterse “nunha tradición de Nadal”, afeoulle ao equipo de goberno e ao edil de Mobilidade, Xan Duro, que as solucións implementadas até o de agora se cinguinse a modificacións na sinalización.

Unha cuestión que o concelleiro de CA negou, indicando que o viario de acceso é “insuficiente” e que todas as entradas se dirixen á rúa Polonia e lembrou que no “mandato de CA redeseñouse ese acceso, eliminando a primeira rotonda desa rúa e facendo prioritario o acceso da SC-20”. Duro engadiu que mentres non se desconxestiona a zona grazas ao vial do Orbitaliño, o Goberno local non descarta “facer unha rotonda na N-550, para conectar con Amio” sen ter que facer uso da rotonda elevada do Polígono do Tambre.

Nesta liña, o edil socialista Gonzalo Muíños, propuxo que o equipo de goberno poña en marcha “unha campaña divulgativa para que se empreguen a avenida de Asturias ou a rúa País Vasco para acceder ao polígono” e que se implique á Policía local e á Garda Civil de Tráfico para desconxestionar o tráfico en momentos puntuais.

Dende o PSOE solicitouselle ao Pleno a ampliación do aparcadoiro de Altiboia, unha actuación que se acometeu no pasado mandato e que “supuxo o acondicionamento de 100 prazas de parking en superficie para dar servizo a residentes da Zona 3 de San Pedro”. Esta ampliación, di Muíños, “permitiría duplicar o número de prazas superando as 200” para dar servizo a veciños e usuarios do Conservatorio Profesional de Música e deixando un aparcadoiro cunha superficie total de 7.393 metros cadrados.

O Pleno municipal tamén aprobou a apertura dun viario que conecte o barrio da Almáciga con Basquiños e Santa Clara, a proposta do grupo socialista.