Desde hace varios meses, los vecinos del barrio de Vite no pueden depositar la basura en las islas subterráneas de reciclaje de la Avenida de Castelao. La colisión de un coche contra la instalación la ha dejado inutilizable. El Concello de Santiago litiga en los juzgados contra la aseguradora del vehículo implicado. Hasta que haya sentencia los contenedores de basura seguirán sin arreglarse.

“Hubo un accidente de tráfico donde un coche chocó contra ellos, hay un parte abierto con la compañía de seguros y no podemos actuar contra eso mientras no tengamos una resolución de la compañía de seguros”, explica el concelleiro de Vías e Obras, Xesús Domínguez. Raxoi pretende que sea el seguro del vehículo el que se haga cargo de los desperfectos y pague el arreglo. “El tema está en la vía judicial y tenemos que esperar a que haya una resolución”, añade Domínguez. “El seguro del vehículo, supongo que no quiere asumir el arreglo”, prosigue el concelleiro, quien indica que no sabe en qué fecha llegará la sentencia y podrán arreglarse finalmente los contenedores subterráneos.

Entretanto los vecinos de Vite más próximos a los contenedores tendrán que llevar la basura a otros puntos del barrio. Los contenedores de la Avenida de Castelao no son los únicos que sufren problemas. Pero en este caso son de distinto origen. Las islas de reciclaje subterráneas se estropean con facilidad. Raxoi ha puesto en marcha un plan para poner a punto 100 plataformas a lo largo de los próximos cuatro años. En septiembre, el Concello informó de que se había detectado que las islas “tenían un mal funcionamiento”. En algunas de ellas los problemas venían derivados de filtraciones continuadas de agua y lixiviados “que provocaron la degradación del sistema y comprometían el circuito de conexiones eléctricas y los mecanismos internos de elevación y bajada de los colectores”. En otros casos es necesario retirar peso para que la maquinaria hidráulica pueda accionarse de forma adecuada.

En la ciudad existen un total de 100 islas de reciclaje de estas características. Hasta septiembre, el Concello había reparado 15 de ellas. Fueron las situadas en las calles de Frei Rosendo Salvado, París, avenida de Castelao, a Choupana, Gómez Ulla, Santiago de Guayaquil, Curros Enríguez, Irmáns Rey Alvite, Morón, Vista Alegre e Manuel Vázquez Cacharrón, entre otras.

Cada compostelano genera al año 453,13 kilogramos de residuos sólidos urbanos, según un informe elaborado por Teimas en base a datos de la Consellería de Medio Ambiente. El estudio revela que sólo se recicla el 14 % de la basura, hasta el 86 % acaba en la fracción resto que es incinerada en la planta de Sogama.