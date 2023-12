A concelleira de Festas, Pilar Lueiro, anunciou este xoves en rolda de prensa que os Magos de Oriente chegarán un ano máis a Compostela para atender os pedidos da cativada. A cita comezará ás 16.30 horas na praza da Mercé de Conxo, onde as súas maxestades darán inicio, arredor das 17:00, ao percorrido da cabalgata que os levará pola avenida de Ferrol, Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, República do Salvador, Hórreo, praza de Galicia, Porta Faxeira e rúa do Vilar, para chegar arredor das 19:00 á praza do Obradoiro.

Unhas 500 persoas formarán a comitiva, integrada tamén por músicos e teatreiros coma Culturactiva, PistaCatro ou os Quinquilláns. "Haberá sorpresas no percorrido e no Obradoiro", dixo Lueiro, "e os Reis Magos estarán acompañados pola Estrela de Compostela, pois sabemos da súa qerenza pola estrelas". E como non, repartiranse caramelos, 400 quilos xa están dispostos. Por seguridade a concelleira Pilar Lueiro, pediu aos adultos que, no caso de choiva, fagan bo uso dos paraugas e non os empregen para recoller un maior número de golosinas. E polo mesmo motivo solicitou q non se empreguen sprays de espumillón, "que poden pegarse nos cristais dos vehículos e dificultar a cabalgata". Unha cabalgata para a que xa están tamén habilitados os dous trens turísticos da cidade, mais xa coas reservas completas.