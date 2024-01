El Ateneo de Santiago retoma esta tarde su ciclo Os Luns do Ateneo, y lo hace con una conferencia a cargo del biólogo Fernando Valladares, investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bajo el título El cambio climático no es solo clima, la charla tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en la compostelana rúa do Vilar, número 19.

Será un encuentro en el que el biólogo mostrará a los asistentes y profundizará sobre todo lo que representa el cambio climático en este momento para la población mundial, haciendo referencia a algunos de los factores que más claramente se ven amenazados como consecuencia del peligro que supone el calentamiento global. Entre otras cuestiones, se referirá a sus efectos en la sanidad, la economía, los derechos humanos e incluso la democracia. Arrancamos año con conferencia sobre cambio climatico en el Ateneo de Santiago de Compostela, el lunes 8 por la tarde. ¡Nos vemos!



Podéis ver por donde ando en esta sección de la web: https://t.co/6J3EFovy0F pic.twitter.com/xty2rtsTby — Fernando Valladares (@FernandoVallada) 4 de enero de 2024 Doctor en Biología, Fernando Valladares trabaja como investigador del Consejo Superior de Investigacionesd Científicas y es también profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su preocupación por la crisis ambiental lo ha llevado a divulgar activamente sobre este tema en diversos medios de comunicación y también a través de las redes sociales, así como en su canal La Salud de la Humanidad, operativo en Instagram y Youtube. Gracias a su labor de divulgación y concienciación social en dicho canal, en el año 2021 fue considerado como merecedor del Premio Jaume I en la categoría de Protección del Medio Ambiente, además de obtener el galardón de Comunicación Ambiental que otorga la Fundación BBVA.