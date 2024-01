O Partido Popular de Compostela levará ao Pleno do luns 29 unha iniciativa para que se incorpore a plataforma Bizum ao pagamento de tributos municipais. A pretensión do PP é a de "modernizar a Administración local", sobre este asunto Constenla afirma que os constantes anuncios do Goberno local "son irreais" e considera que están cheos de "atascos, ineficacia e ineficiencia".

A proposta do PP busca contribuír a unha "administración próxima e áxil que evite desprazamentos inutis". "Bizum é un bo modo de afrontar pagos de pequena contía, seguro e sen comisións", afirma o edil do PP que pon exemplos de concellos que xa aplucan esta medida como Burgos, Toledo ou Zaragoza.

Informe de mobilidade do CHUS

Sobre o informe co que o Goberno local acudirá o próximo martes á reunión coa Xunta para resolver o problema de mobilidade do CHUS, Constela acusa unha vez máis á alcaldesa de "escurantismo" e de que "non mira á oposición". O PP tacha a Goretti Sanmartín de "soberbia política" e asegura que é o Concello quen "debe liderar a solución do Clínico" e afirma que a Xunta e mesmo a Deputación "poden colaborar".

A formación conservadora si se amosa favorable ao anuncio de implantar a zona ORA na contorna do hospital, "está ben que faga uso das súas potestades" e que non sexa "unha administración parasitaria que vive do que hai e non se atreve a mellorar".

Un modelo turístico inexistente

Preguntado pola presenza do Goberno local na Feira Internacional de Turismo Fitur, José Antonio Constenla asegurou que se trata "dunha campaña" pero recalcou que o modelo turístico do Executivo municipal "é inexistente" e instou a que se leve a cabo "un traballo conxunto coa oposición para coidar o patrimonio e conseguir a presenza de turismo internacional que Santiago merece".