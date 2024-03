El feminismo se rompe de nuevo en Santiago: dos marchas separadas el 8M

Como cada 8 de marzo, miles de personas tomarán este viernes las calles compostelanas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y teñir Santiago de morado. Un año más lo harán con el objetivo principal de reivindicar los derechos de las mujeres y su igualdad con respecto al hombre, y la lucha contra todo tipo de violencia machista . Sin embargo, tal y como sucedió el año pasado, el feminismo acudirá a la cita dividido, celebrándose dos marchas distintas. Las posiciones enfrentadas respecto a las mujeres trans impiden la celebración de manifestaciones unitarias.

La manifestación convocada por la Marcha Mundial de las Mujeres partirá a las 20.00 horas de la praza 8 de marzo. Tras su paso por Virxe da Cerca, Fonte de Santo Antonio, Porta da Mámoa, rúa das Orfas, praza do Toural y rúa do Vilar, concluirá en praza de Praterías. Fuentes de este movimiento aseguran a EL CORREO GALLEGO que "descubrimos nas redes sociais da Plataforma Feminista Galega que convocaban a marcha para a mesma hora que nós partindo da mesma praza e non sabemos se están autorizadas pola Subdelegación do Goberno".

Además, en un comunicado de prensa dejaron constancia de que en un primer momento querían dar pasos para celebrar una manifestación única, lo que se vino finalmente abajo al detectar "conductas transfóbicas". "Ante o coñecemento de feitos moi desagradábeis acontecidos nesa manifestación do 25N de 2023, tales como insultos ao colectivo LGTB+, a nosa organización transincluinte non pode convocar conxuntamente cos outros colectivos implicados, que acollen persoas con esas condutas transfóbicas. Tentamos establecer diálogo con eses colectivos pero non foi posíbel, quedando silenciadas as nosas peticións e propostas en aras dun interese común, que é a defensa da igualdade e dos dereitos das mulleres.

Javier Rosende Novo

La Plataforma Feminista Galega, junto a la Asamblea Feminista de Compostela, salirán con retraso según la hora prevista, las 20.00 horas. Lo hará también desde la plaza 8 de marzo. En esta manifestación está previsto el mismo recorrido concluyendo en este caso en la plaza da Quintana, lugar en el que se leerá el manifiesto.

"Pola nosa banda a intención era saír conxuntamente pero a comunicación da Subdelegación do Goberno dicindo que o primeiro aviso que chegou era da Marcha Mundial de las Mujeres para convocar por separado e vímonos na obriga de retrasar en solitario", dijo a este medio Pilar, como representante de la PFG, quien aseguró que "tiñamos o convencemento de que poderiamos ter ido xuntas do mesmo xeito que pasa na Coruña".