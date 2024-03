El PP de Santiago reclama poner en marcha un censo de locales comerciales vacíos

El PP de Santiago reclama la puesta en marcha de un censo municipal de locales comerciales vacíos después de que esta iniciativa se aprobara por unanimidad en el Pleno Municipal hace tres meses. “A día de hoxe nada se sabe sobre a nosa iniciativa”, indica la concelleira Olaya Otero.

La edil remarca que “este censo pretende ser unha ferramenta que proporcione aos empresarios e autónomos, que queiran desenvolver a súa actividade en Santiago, unha maneira sinxela de atopar o local máis axeitado”. El registro incluiría datos sobre las características de los locales disponibles, así como información sobre negocios que, siendo económicamente viables, están próximos al cierre por jubilación, lo que según el PP serviría para “fomenar remuda xeracional, evitando o cese da actividade e un novo local sen uso”.

Con esta medida, los populares pretenden “non só abordar a problemática dos establecementos sen actividade senón tamén, contribuír á vitalidade e seguridade das zonas comerciais”.

Críticas al gobierno local

Además, Otero apunta que “agardamos que o BNG comece a traballar e a pór en marcha as iniciativas aprobadas no pleno, posto que, de non ser así, o órgano máis importante do Concello, seguiría a ser un ente baleiro de contido, como nos teñen acostumados os anteriores gobernos de esquerdas”.