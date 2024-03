Persoal de Anatomía Patolóxica do CHUS teme pola súa saúde polas condicións de traballo

O persoal técnico de Anatomía Patolóxica do CHUS, farto da “desidia e inoperancia” en materia de saúde laboral da Xerencia de Xestión Integrada, que preside Eloína Nuñez Masid, acudiu onte ao servizo de Medicina Preventiva, a fin de expoñer non só o seu malestar ante o “abandono do servizo”, senón polas condicións de traballo ás que se vén expostas, “ao non tomar en consideración a administración, as directrices e recomendacións emanadas de Inspección de Traballo.

O persoal asegura que leva sufrindo dende hai tempo episodios de dor de cabeza, escozor na gorxa, picor nos ollos e mesmo epístaxe, ao non traballar nun entorno seguro. Neste laboratorio de Anatomía Patolóxica trabállase con productos altamente canceríxenos, como o Formol, polo que as condicións de seguridade deben de extremarse, a fin de que non repercuta na saúde dos traballadores. Sinalan que hai aproximadamente seis meses iniciouse o proceso de substitución das mesas de tallado existentes, por unhas de novas adquisición, pero polo visto “existen deficiencias nas instalacións, previsiblemente na aspiración e as súas canalizacións que impiden a saída cara o exterior das concentracións ambientais do laboratorio e garantir así a saúde dos traballadores”.

Denuncian que tampouco existe “unha planificación para a revisión da saúde dos traballadores por parte do Servizo de Medicina Preventiva, xa que polas condicións do traballo, se deberían de ter controis periódicos”. Ademais, remarcan “a gravidade deste asunto e as consecuencias, actuais e futuras, sobre a saúde das traballadoras, responsabilidade de Eloína Nuñez e a súa Dirección, ante a inoperancia acumulada, non só nestes últimos meses, senón dende que se iniciaron as denuncias por parte dos delegados de PRL de CIG-Saúde no ano 2016”.