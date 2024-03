O instituto de Física de Altas Enerxías da USC recibe 2,6 millóns ao ser recoñecido como unidade de excelencia

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (Igfae) vén de ser recoñecido como unidade de excelencia María de Maeztu, unha distinción outorgada pola Axencia Estatal de Investigación que supón recibir un financiamento de 2,6 millóns de euros durante os vindeiros catro anos. O centro mixto da USC e da Xunta consegue por segunda vez este recoñecemento e empregará os recursos no desenvolvemento do seu plan estratéxico, que pasa pola participación en experimentos internacionais, a formación de persoal investigador e a captación de talento e a apertura á sociedade.

Segundo apunta en conversa con EL CORREO GALLEGO o profesor da Facultade de Física da USC e director do Igfae, Carlos Salgado, a primeira distinción, obtida en 2017, “induciu un cambio profundísimo, tanto desde un punto de vista de funcionamento como de proxección e das actividades que facemos”. Agora, agarda que se produza “o segundo salto adiante con esta nova acreditación”.

Talento de todas as idades

Ademais, “unha diferenza fundamental con respecto ao ano 2017 é que estamos en plena construción de novas infraestruturas. Isto vainos permitir ter unhas capacidades máis grandes para retos científicos que antes non podiamos formular”. No que respecta ao financiamento, considera que “está ben dotado, pero non é unha cantidade exorbitante. O que fai cambiar a dinámica non é tanto a aportación económica como a acreditación en si”.

Despois de levar a cabo varios programas para a captación de talento ‘junior’, o Igfae proponse nos vindeiros anos atraer “investigadores de todas as idades”. Salgado subliña que “queremos incidir tamén na formación do persoal científico antes de que comecen a súa carreira, durante os seus estudos universitarios e incluso antes de empezalos. É dicir, levar a cabo un plan de xestión de talento moitísimo máis integral e moitísimo máis ambicioso”.

Reducir a fenda de xénero

Dentro desta estratexia tamén se inclúe o obxectivo de reducir a fenda de xénero, un fenómeno frecuente “na física de partículas e noutras áreas da ciencia que se visualizan como máis técnicas. O programa de talento será unha ferramenta fundamental para mellorar isto”, indica o director do Igfae.

Salgado afonda en que “comeza en idades moi temperás” e apunta que dende o centro “estamos facendo un esforzo por fomentar un cambio na mentalidade con actividades coas rapazas que son sempre moi ben recibidas”.

Penetración na sociedade

O Igfae tamén procurará continuar achegando a súa actividade á sociedade, especialmente coa celebración do seu 25º aniversario que se cumpre este ano. Salgado revela que tratarán de “facer unha comunicación coa sociedade diferente a maiores da tradicional de divulgación científica”, por exemplo con accións nos centros educativos ou a través do seu programa de arte e ciencia.

Ademais, o feito de estrear unha nova sede nos próximos meses “vainos dar uns espazos que non tiñamos para poder facer actividades abertas ao público”. Desta maneira, coa confluencia da acreditación Marái de Maeztu, as actividades do aniversario e as novas instalacións, Salgado agarda que “todo isto nos faga máis coñecidos”.