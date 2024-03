Día Mundial del Teatro en Santiago, el Centro Dramático Galego abre el telón de sus 40 años

Si Carlos Gardel cantaba... “Que 20 años no es nada...”, 40 sí lo son y más hoy que se festeja el Día Mundial del Teatro. Por ello el Centro Dramático Galego (CDG) se propone celebrarlo como merece con el tango de alegría escénica que supone hilar una oferta desde Santiago a más allá con una programación de actividades que irá un centenar de ayuntamientos. La compañía pública de teatro de Galicia, con sede principal en el Salón Teatro (Compostela), detalló este martes desde ese escenario, los distintos aspectos de un aniversario que levanta el telón de inmediato.

El acto fue presidido por el conselleiro de Cultura en funciones, Román Rodríguez, acompañado del director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; el director del CDG, Fran Núñez; la ex trabajadora de la compañía pública durante 36 años, Manuela Domínguez; y la directora de Os actos e as profecías, Tamara Canosa, ya que esa es la producción central de esta celebración.

Dicha obra se estrenará en Santiago el 11 de abril en la sede del CDG, donde permanecerá hasta el 26 de mayo. Su texto “gira alrededor de los talent shows como espacio de juego para lanzar al aire elementos como el lugar del público en la creación actual, la fama o la competición”, según el dossier del texto elaborado por Canosa y Xacio Baño, con un elenco formado por Sergio Abelaira, Marta Alonso Tejada, Mónica Camaño, Miguel Canalejo, Isolda Comesaña, Manuel Cortés, Antón Coucheiro Cou, Iván Davila, Raquel Espada, Xosé Manuel Esperante, Alba Fernández Cotelo, Sara Ferro, Atenea García, Miguel Gendre, Raquel Nogueira Watson, Alba Recondo, Ana Santos Maneiro, Lois Soaxe, Jorge Varandela y Antía Vidal.

En representación del sector escénico, acudieron al acto una treintena de profesionales, caso de Ánxeles Cuña y Blanca Cendán, ex directoras del CDG y los representantes de los equipos artísticos y compañías implicadas en estas programación conmemorativa, además de entidades como la Asociación de Actores y Actrices de Galicia, Escena Gallega, la Asociación Gallega de Profesionales de la Gestión Cultural, el colectivo RPM, la Federación Gallega de Teatro Aficionado, el Insituto Camões, la Muestra Internacional de Teatro de Ribadavia o el Museo do Pobo Galego.

'Manuela Rey is in da house' viaja a Portugal

De vilatriste, a vilalegre, coproducción del CDG con Teatro ó Cubo, escrita por Roi Vidal Ponte, se pondrá en escena el 12 de mayo en Negueira de Muñiz (Lugo), el Ayuntamiento con menos habitantes de Galicia, desde donde empezará una gira que se prolongará hasta el 15 de septiembre, llegando a más de 100 localidades, con dirección de Sofía Espiñeira López y Roberto Casal Mouriño y un elenco compuesto por Uxía Algarra Cajide y Roberto Casal Mouriño.

Y dentro de esta programación que celebra las cuatro décadas del Centro Dramático Galego, Manuela Rey is in da house, obra que pasó hace días por el Teatro Principal con el citado Núñez como director e interpretada por Mariana Carballal, Neto Portela, Nuno J. Loureiro, Rafaela Sá, Raquel Crespo, Teresa Vieira y Xosé Lois Romero, girará hasta julio por Viana do Castelo, Oporto, Almada y Lisboa, al ser una coproducción con el vecino país.

Además, Nada se sabe, producción del CDG a medias con Culturactiva, dirigida por Ignacio García con un equipo actoral formado por Rubén Bargiela Sierpes, Corina Alfonso Mañá, Elvis García Torres y Carme García Rigau, se representará en fecha por concretar de julio en la Mostra de Ribadavia.

Terceiro acto , con dirección y dramaturgia de Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez, se estrenará el 26 de septiembre en el Salón Teatro, con funciones hasta el 20 de octubre y posterior gira más allá de Santiago hasta el 17 de noviembre, con un reparto integrado por Belén Constenla, Tatán Cunha, Roberto Leal, Fernando Morá y Mabel Rivera.

Visitas guiadas teatralizadas

Y hay previstas también visitas guiadas dramatizadas de acceso libre desde este miércoles, con sesiones a las 18 horas, 19 h., 20 h, y 21 h.) tuteladas por la compañía Galeatro (con Alba Bermúdez, Luma Gómez, Tone Martínez y Carlos Sante) como guías de un recorrido por las instalaciones escénicas del CDG para relatar historias y anécdotas que ayudan a resumir cuatro décadas de trabajo y arte en esta compañía. Las reservas pueden hacerse llamando al teléfono 881-867 229 para componer grupos de 12 plazas.

Woyzeck, obra de Georg Büchner, estrenada el 23 de agosto de 1984 en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña, fue el primer montaje de la compañía pública gallega tal día como hoy en el ayer de hace 40 años. Desde entonces, el aplauso perdura