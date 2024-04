Mano tendida entre Raxoi y San Caetano para pactar el párking del Clínico

Con un contundente “bastante máis preto agora que hai tres meses” se pronunciaba este lunes la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Raxoi y San Caetano con respecto al aparcamiento en el entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

Optimista ante la idea de que en las próximas semanas, una vez constituido el nuevo Ejecutivo gallego y designados los encargados de las diferentes competencias autonómicas se pueda avanzar para alcanzar un pacto en el que hasta el momento ambas partes se habían mostrado significativamente distanciadas, la regidora municipal recordó que el Concello de Santiago puso sobre la mesa una última propuesta que la Xunta quedó en estudiar, y que están a la espera de conocer su postura.

Avanzó que por conversaciones informales tiene la idea de que puede haber un entendimiento, si bien insistió en que “temos que agardar aos nomeamentos que ten que facer a Xunta de Galicia para saber quen levará este tema e, unha vez se coñezan as novas responsabilidades, creo que lle tocará á Xunta convocar de maneira inminente” un encuentro para abordar la cuestión.

Goretti Sanmartín calificó de generosa la postura del Concello de Santiago al avanzar en una propuesta que incorpora algunas de las pretensiones del Gobierno autonómico con otras que Raxoi considera fundamentales, e incidió en que su oferta pasa por colaborar en todo lo que significan los accesos al entorno de la parcela sanitaria del Clínico.

Consideró que puede haber una buena receptividad a esa propuesta y dijo esperar que “nas próximas semanas poida haber un acordo sobre un tema que evidentemente preocupa á veciñanza, non só de Santiago, senón dunha ampla comarca, e que nos preocupa tamén desde a Corporación e desde o propio Goberno municipal”.

La alcaldesa entiende que ese pacto se enmarcaría dentro de buscar una solución a la movilidad en toda la zona del entorno hospitalario a medio y largo plazo, puesto que recordó que a corto plazo el Concello ya está trabajando en una solución con la que se pueda prestar servicio a los cientos de personas que necesitan acceder al Clínico mientras se están llevando a cabo tanto las obras de ampliación de dicho hospital como durante el tiempo que dure la construcción del Centro de Protonterapia de Galicia.

Recordó que la parcela del Cimus que Raxoi propuso utilizar como zona de aparcamiento alternativo “en canto haxa dous ou tres días secos estará lista para ser ocupada”.

También el conselleiro de Sanidade en funciones, Julio García Comesaña, mostró este lunes un talante positivo con respecto a las relaciones con el Concello de Santiago.

En la presentación de las obras del Centro de Protonterapia, en el que ambos políticos coincidieron, García Comesaña destacó la colaboración con Raxoi “neste procedimento, tanto en todo o que tivo que ver coa licitación previa como na propia licencia para poder iniciar a obra ou co aparcadoiro que tivemos que facer alternativo mentres duren estas obras” para el personal del hospital.

Aseguró que en la negociación entre ambas administraciones “temos feito avances importantes” y se mostró convencido de que llegarán a un acuerdo “que beneficie aos pacientes tanto no formato actual como no futuro con esa ampliación do CHUS”. Un acuerdo sobre el que se podrá avanzar en los últimos detalles de la negociación “nas vindeiras semanas, unha vez o Goberno galego esté constituido”.

Desde el grupo municipal socialista su portavoz, Gonzalo Muíños, también hizo alusión a los problemas de aparcamiento en el Clínico. Una situación que calificó de preocupante al no ver cerca un acuerdo entre Xunta y Concello para construir un parquin “dimensionado ás necesidades do complexo hospitalario”.

