En Cerdita, la película de 2022 basada en el premiado corto homónimo, la directora Carlota Pereda muestra cómo Sara (la actriz Laura Galán), tiene que soportar las burlas de otras chicas de su pequeño pueblo por ser gorda. En un momento de la película, un desconocido llega a ese pequeño municipio y secuestra a las acosadoras de Sara. Ella tiene que decidir si ayuda a salvar a esas jóvenes o no.

Laura Galán interpreta en esta ficción a un personaje que, más allá de los insultos gordófobos, no tiene una trama unida a esa visión escéptica de los cuerpos no normativos. Y, precisamente por eso, generó ciertas críticas. "No había problema siempre que el cuerpo diverso sufriera opresión. El público general podía empatizar con ese sufrimiento. Sara merecía su simpatía cuando era buena, pasiva, algo risible, víctima. La incomodidad surgía cuando ese cuerpo se humanizaba, adquiría una dimensión compleja, real, sexual, fuerte. La transgresión entraba cuando empezamos a mostrar a un ser humano real", reflexiona Carlota Pereda en la carta introductoria del Informe Gordofobia 2023, elaborado por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA), en colaboración con Prime Video y Filmin.

La propia directora tuvo que responder preguntas de espectadores ofendidos por una secuencia en la que Sara se masturbaba, "por la insinuación de que el personaje no sólo era un cuerpo digno de ser deseado sino, y esto es lo que más ofendía, deseante". Elena Crimental, directora de comunicación de ODA, ha indicado en el acto de presentación del informe, que se ha celebrado este martes, que esta película "supone un antes y un después: se representa por primera vez esta problemática en la pantalla" y el personaje gordo deja de ser una "gorda amable, como siempre".

Datos de gordofobia

Las personas con cuerpos diversos reciben una serie de papeles muy limitados en la ficción: son los gorditos graciosos y entrañables, son los objetos de burla, son personajes cuya única trama se centra en hacer una dieta. Pero, sobre todo, son invisibles y están infrarrepresentados, con respecto a la realidad de una sociedad diversa como la actual.

Así lo evidencia el análisis sobre la representación de la diversidad corporal en la ficción española del 2022 en cine y televisión que ha realizado ODA. El observatorio ha examinado un total de 1.721 personajes repartidos en 99 películas y 61 temporadas de 59 series de ficción. En películas, solo aparecen 40 personajes con cuerpos diversos -28 de ellos gordos, lo que corresponde a un 3,8%- de un total de 741, que equivalen a apenas un 5,4%. En series, los cuerpos no normativos corresponden al 4,7% (y solo los gordos, al 3%): 46 de un total de 980.

"La mayoría de personajes gordos se concentran en el drama -que cuenta con la mayor cantidad de producciones totales- y en la comedia -donde, aunque no aparezcan dichos personajes como alivios cómicos, es posible que esta mayor presencia porcentual tenga que ver con la tradición de emplear la corporalidad como elemento risible, sobre todo en el caso de los hombres-", explica el informe, que es el primero que se elabora sobre esta materia en España.

Sin referentes

Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, presente en el acto de esta mañana, ha indicado que hay "una ausencia absoluta de referentes, que habla de un problema de representatividad, pero que en realidad esconde un problema de reconocimiento". "¿Existe la posibilidad de que las mujeres tengamos cuerpos perfectos?", se ha preguntado, para luego responder que "no hay ni para una mujer ni para ninguna identidad disidente de género la posibilidad de tener un cuerpo que entre en la norma, porque la norma es una ficción en la que ninguna vamos a conseguir encajar nunca".

"Existe una discriminación que tiene que ver con cómo son nuestros cuerpos que es problemática y que hace sufrir a una parte de la población. Es un asunto que tiene interés público y, principalmente, por la interpretación que se hace de él en la cultura, que hace que prevalezcan esas discriminaciones", ha zanjado.

En las conclusiones del Informe Gordofobia 2023, el ODA ha propuesto una serie de soluciones para aliviar esa falta de referentes y esas miradas discriminatorias ante los cuerpos no normativos que abundan en las ficciones españolas. Entre ellas, destaca "que las personas con corporalidades no normativas no aparezcan únicamente en producciones de fantasía, terror, suspense o sobrenatural, para no fomentar imaginarios colectivos nocivos que asocien la discapacidad o la disidencia física con una otredad estancada en la crueldad, la marginalidad y lo villanesco".

Asimismo, desde el observatorio inciden en que "es necesario que haya más de un personaje gordo por producción, pues hemos comprobado cómo sigue siendo poco común que coexistan varias personas con diversidad corporal en una misma serie o película", y que "no aparezcan —sobre todo en el caso de las mujeres— unidas con tanta frecuencia a la cultura de la dieta", puesto que, según recuerdan, el el 80% de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) comienza con una dieta de acuerdo con los informes de la Cruz Roja e INSALUM.

El actor Carlos Indriago, conocido por su papel en Merlí: Sapere aude, ha reflejado que tiene "muchos compañeros que se ven en la necesidad de adelgazar para conseguir papeles". "No hay oportunidades porque los casting incluyen la corporalidad", tenga o no que ver esa corporalidad en la trama. Es decir, ya indican si quieren o no a una persona gorda, por lo que resuelve que es "desde el guion donde radica el gran problema en la elección de elencos". "Nos venden que nos van a contar una historia, pero no lo hacen, sino que nos ponen delante los prejuicios de los guionistas", ha concluido Cristina de Tena, una de las componentes, junto a Lara Gil, del pódcast Nadie hablará de nosotras.