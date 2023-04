María Losada Vázquez acaba de presentar su primera novela, El club de los neurodivergentes, una obra en la que narra las vivencias de cinco jóvenes y chicas gallegas con trastorno del espectro autista (TEA). Y sabe bien lo que cuenta porque, como recuerda, “para min foi un libro terapéutico, que tardei dous meses en escribir. Síntome coma se tivese un fillo”, aludía. El acto, organizado por el Concello, tenía lugar en Rois, donde el alcalde, Ramón Tojo, le trasladó con el corazón en la mano que “contarnos a túa experiencia con TEA é un acto de xenerosidade e de enorme valentía”

María Losada es una joven de 21 años que vive en A Peruca (Rois), estudia el último curso de Filología Clásica en la USC y cuando tenía 18 años fue diagnostica de Asperger (autismo de grado 1). Una circunstancia que ella misma califica como “revelación liberadora”, ya que le permitió encontrar explicación a muchas de las cuestiones y situaciones de su vida. La obra, con cierto sentido autobiográfico, narra las vivencias de Julia, Leo, Manuel, Filipa y Eva, cinco jóvenes gallegos con realidades socioculturales y socioeconómicas muy diferentes pero que tienen una cosa en común: el trastorno del espectro autista (TEA). Durante 45 capítulos, María Losada narra vivencias personales de estos y de otros personajes en la vida cotidiana, con momentos muy emotivos, pero también muy duros.

Las historias se centran en la adolescencia de los protagonistas, “porque para min esa foi unha etapa que podería cualificar de dolorosa. Foi a época en que tiven máis incomprensión e na que máis sufrín acoso escolar, polo que me cambiaron de instituto”, explicaba la escritora durante la presentación. La historia de El club de los neurodivergentes “narra o que a min me tivera gustado que sucedese cando tiña doce anos”, añadía. En esa etapa, “non tiven ese grupo de amigos aos que acudir, que se axudan entre eles e se aceptan tal e como son, sen esquecer que a vida real non é un conto de fadas”, reseñaba.

En cuanto al título del volumen, aportó que “neurodiverxente é un termo que engloba a aquelas persoas que padecen unha afección neurolóxica, como pode ser o autismo, o síndrome de Tourette, o TDAH, a dislexia, o síndrome de Down, o TOC, etc. Sobre todo, refírese aos autistas”.

Losada acometió su primera novela durante el verano del pasado año, y no descarta seguir escribiendo, aunque primero quiere finalizar su trabajo de fin de grado y, tal vez, estudiar otra filología. El público asistente al acto la animó a hacerlo: “Non te rendas. Os soños cúmprense e tes unha linguaxe impoluta”, le dijeron algunos de los presentes en el acto, en el que María Losada estuvo acompañada por familiares y amistades, además de por el regidor; la edil de Servicios Sociales, Mercedes Basante; y la logopeda de la Asociación Galega de Asperger, Noela Vigo Sar. La animadora sociocultural del Ayuntamiento, Anayansi Sing, y la educadora familiar, Uxía Pérez, mantuvieron una conversación con esta vecina en la que les fue contando detalles de la obra y de los motivos que la animaron a escribirla.