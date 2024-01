El Programa de desenvolvemento rural de Galicia incluye un catálogo de inversiones en infraestructuras destinadas al desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura y la silvicultura. Con ellas también se busca actuar sobre la red viaria en el medio rural para facilitar la accesibilidad a los predios agrarios y forestales. Y dentro del Plan de rehabilitación de camiños de zonas de concentración ou reestructuración parcelaria 2023-2024 se consigna este año un máximo de 6 millones de euros para 42 ayuntamientos, incluyendo los 1.926.192 euros reservados para doce municipios de la comarca. De esta forma, pueden optar ya al 31% de los fondos.

Entre los criterios que se toman en cuenta para fijar el reparto de las cantidades consta una asignación fija por cada Ayuntamiento (módulo mínimo) en función del porcentaje de uso de la tierra, definida como la relación entre la base territorial de las explotaciones agrarias dentro de las zonas de concentración parcelaria y la superficie territorial de dichas zonas. Y a ello se suma un término variable en función de la longitud de las pistas (que deben de ser de titularidad municipal) y la superficie de la concentración parcelaria en el correspondiente municipio.

De esta forma, le correspondería a Mazaricos un máximo de 164.031 euros, teniendo en cuenta que allí se contabilizan 19.894 reses y el porcentaje de uso de los terrenos se eleva a un 63,75%. También consta Lalín, donde se pueden tramitar hasta 131.325 euros (el número de vacas ronda las 20.797, y el porcentaje de uso de la tierra llega al 54,48 %). En Muxía son 149.253 los euros puestos a disposición de los caminos que facilitan la cría de 4.945 reses (el porcentaje de uso de la tierra es del 50,35%). Para Cabana de Bergantiños se han consignado hasta 128.024 euros, en un Concello en el que pastan 2.164 vacas y el porcentaje de uso de la tierra es del 48,86%. Vimianzo, con 6.202 vacas y un porcentaje de uso agrario del 47,31%, opta a 149.867 €, al tiempo que Silleda (con 9.596 cabezas y un porcentaje de utilización de terrenos del 46,97%) tiene a su alcance 184.917 euros.

Zas es otro de los municipios que entra en la lista de Medio Rural. Allí se han consignado 145.052 euros en un término en el que crían 4.503 vacas y en el que el porcentaje de uso de la tierra es del 45,17%. Santa Comba, otra potencia lechera con 14.306 unidades de ganado bovino, tiene a su alcance 186.155 euros, con una proporción de tierras del 42,35%. Para Arzúa, con 11.953 vacas y un 40,94% de utilización de terrenos, se ha apartado el importe máximo de toda la comarca: 200.000 euros, debido a que supera los 578 kilómetros en viales, siempre en parcelarias terminadas. Igualmente, Frades podrá aprovechar un total de 183.644 euros, con 12.743 vacas censadas y un uso de la tierra cuyo porcentaje alcanza el 40,23%. Para concluir, Trazo (9.548 reses y un porcentaje de uso de la tierra del 39,44%) podrá solicitar hasta 172.963 euros, y Rois (3.358 cabezas de ganado bovino y un 39% de uso de la tierra) tiene al alcance de la mano 130.961 euros.

EJECUCIÓN. En lo que atañe a la ejecución de las subvenciones concedidas, las administraciones municipales interesadas tendrán que licitar los proyectos en los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y en el caso de que se haga por la fórmula del contrato menor, habrá que tener en cuenta que estarán obligados a solicitar tres ofertas a tres empresas distintas. Otro dato importante es que solo pueden optar parcelarias con un mínimo de 10 kilómetros de caminos y un porcentaje del uso de la tierra superior al 39 por ciento.

Destacar, ya para concluir, que el pasado 2 de enero se publicaba en el Diario Oficial de Galicia una corrección de errores respecto a la publicación del pasado 22 de diciembre. Asimismo, en el espíritu de la normativa se hace constar que “a cada vez maior dimensión e tamaño dos vehículos e a maquinaria agrícolas fan necesaria a realización deste plan para a mellora da capacidade portante dos camiños”, siempre en pro de la competitividad.

DESDE UNIÓNS AGRARIAS. El secretario de Coordinación sectorial e Área externa de Unións Agrarias, Félix Porto, tiene claro que “todo o que se invista en infraestruturas é positivo”, pero enseguida destaca que “estas axudas parten dos Fondos Feader, cos que se debería primar aos concellos rurais con necesidades, e por contra están repartidos entre catro consellerías que, nalgúns casos, empréganos para facer parques infantís”, apuntaba a este diario.

En lo que atañe al montante, seis millones de euros, Porto considera que “é unha cantidade moi pequena que non da nin para zahorra”, e insiste en que estas subvenciones tienen “moito de anuncio político; o que deberían é aumentar a cuantía”, siempre beneficiando a los municipios con menos recursos, de menor tamaño y que carecen de las ventajas de los emplazados en áreas metropolitanas de mayor calado.

Explica, al respecto, que “as condicións do inverno fan que se deterioren moito os camiños rurais, e a realidade é que os concellos non teñen capacidade para arranxalos, porque suman moitos centos de kilómetros”, aporta el que también fuera alcalde del Ayuntamiento de Muxía.