Simposio tributo para o catedrático negreirés Pensado, autoridade mundial no Pai Sarmiento

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e mailo Concello de Negreira homenaxearán a Xosé Luís Pensado Tomé –Negreira, 6-2-1924, Salamanca, 15-12-2000 – cun simposio de conferencias dedicado á vida e obra deste catedrático de Filoloxía Románica e de Filoloxía Galaico-Portuguesa nas Universidades de Oviedo e de Salamanca, autoridade mundial ademais na figura do crego erudito Pai Sarmiento.

As xornadas arrincarán o día 15 ás 10.00 horas coa charla A contribución de Xosé Luís Pensado ao coñecemento do Padre Sarmiento, por Henrique Monteagudo, para seguir ás 11.00 con Unha visión de Pensado na Universidade de Salamanca, a cargo de Alexandre Guerra. Ás 12.15 h., Ramón Lorenzo disertará sobre X. L. Pensado e as súas ideas sobre a gueada, e ás 13.00 horas, turno para as verbas A obra de Xosé Luís Pensado Tomé (1924-2000), na constitución da lingüística galega moderna: datos, reflexións e lembranzas, de Xesús Alonso Montero. Xa ás 17.45 horas, no auditorio da casa da cultura de Negreira, Amancio Liñares titulará a súa charla No centenario do nacemento de Xosé Luís Pensado Tomé, para seguir coa de Xosé Luis Axeitos D. Xosé Luís Pensado Tomé: Galicia desde Salamanca e rematar coa descuberta dunha placa na rúa do Carme (20.00 h.).