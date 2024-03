La Audiencia de Pontevedra también rechaza la prevaricación en Valga por dietas y contratos

El equipo popular de gobierno de Valga, con su regidor José María Bello Maneiro al frente, asegura haber salido reforzado tras la resolución de la Audiencia de Pontevedra que “bota por terra” la denuncia del exconcejal de As Mareas, Manuel Castiñeiras, “na que acusaba ao alcalde e aos dous funcionarios citados de prevaricación”. Anteriormente, ya se pronunció en tal sentido el Xulgado de Primeira Instancia nº 2 de Caldas, que archivó las actuaciones.

En comparecencia

Según explicaron en una comparecencia el regidor y algunos de sus ediles, la denuncia fue anunciada por Villares “falando da existencia dunha trama de corrupción no Concello de Valga e acusando de delitos gravísimos tanto ao equipo de goberno coma ao secretario e ao interventor, dos que dicían que cobraban dietas irregulares”. Pero las sucesivas resoluciones dejaron claro que los hechos denunciados solo eran “afirmacións e xuízos de valor totalmente subxectivos e sen ningún indicio”.

Asimismo, insisten estos munícipes del PP, los autos judiciales hacen hincapié en que “a cobertura dos postos de secretario e interventor en réxime de acumulación foi autorizada pola Xunta de Galicia”, y que el cobro de dietas denunciado “xa fora obxecto de anteriores pronunciamentos por parte dos tribunais do Contencioso-Administrativo, que tampouco atoparon ningunha irregularidade”. Además, dicen que el Tribunal de Cuentas garantizó que esos pagos en concepto de dietas “teñen cobertura legal e non supuxeron vulneración algunha da normativa”.

Y en consonancia con lo defendido por el Concello, el juzgado de Caldas y la Audiencia Provincial ratificaron que dicho Tribunal de Cuentas “é o supremo órgano fiscalizador do sector público” y que “a resolución dictada por este é incompatible coa comisión de infracción penal algunha”. Por contra, el Consello de Contas de Galicia, que en su día emitió un informe contraviniendo las conclusiones del Tribunal de Cuentas, “é un órgano de carácter consultivo” y sus informes “non son vinculantes”, sino que tan solo contienen “observacións e recomendacións”.

Resto de asuntos

Ya en lo referido al resto de asuntos que incluía la denuncia, sobre presuntas irregularidades en un contrato de refuerzo administrativo y en la composición de una mesa de contratación, “o pronunciamento xudicial é o mesmo: non hai nada ilegal”, acaban las mismas fuentes, no sin antes dejar claro que “as mentiras caen polo seu propio peso e o tempo pon a cada un no seu lugar. A nós mantennos aquí, no goberno de Valga, e ao señor Castiñeiras púxoo fóra da Corporación”.