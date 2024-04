Evacuado en ambulancia un ciclista ferido ao caer cando circulaba por Ponteceso

Un ciclista resultou ferido na cabeza e tivo que ser trasladado en ambulancia ao hospital da Coruña logo de caer da bicicleta cando circulaba por Ponteceso, á altura da Praza do Recheo. A voz de alarma foi dada pouco despois das 15.30 horas por un particular que contactou co 112 Galicia.

Inmediatamente, os xestores do CIAE-112 Galicia pediron a intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, do GES e dos voluntarios de Protección Civil de Ponteceso e da Garda Civil de Tráfico. Os servizos sanitarios mobilizaron tamén ao persoal a bordo do helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero finalmente o ferido foi evacuado en ambulancia.