O Museo do Gravado de Ribeira acolle a mostra da historia da Real Academia de Belas Artes

O conselleiro de Cultura, José López, convidou a redescubrir a historia da Real Academia Galega de Belas Artes a través da exposición Os traballos de Hércules que acolle o Museo do Gravado á Estampa Dixital de Ribeira. É unha mostra itinerante de 16 gravados orixinais.

López destacou “a importancia das entidades culturais na preservación da cultura galega”. Nomeadamente, referiuse ao museo de Ribeira e ao destacado labor que fan “recollendo a nosa historia nas artes gráficas”. Neste senso, felicitou tamén á Real Academia Galega de Belas Artes, que inicia con esta proposta a celebración do seu 175 aniversario e gabou “a iniciativa de achegar as súas coleccións a diversos puntos de Galicia”.

Ao acto asistiron tamén a delegada da Xunta, Belén do Campo; o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo; o presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana; o alcalde e presidente da Fundación do Museo de Artes do Gravado, Luis Pérez; e o comisario da exposición, José Ramón Soraluce.