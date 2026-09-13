OUR FEST 2026 reunirá a 1 hora de Santiago la historia del rock alternativo actual con The Jesus and Mary Chain, Fat Dog y más artistas

La quinta edición de OUR FEST, programada para el próximo sábado 19 de septiembre en Expourense, será mucho más que un festival; será un recorrido por la historia y el presente del rock alternativo, con bandas punteras del pasado y las voces más auténticas de la escena actual.

El evento cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo, y mantiene la misma esencia desde su nacimiento: poner la música en el centro, con una programación singular dentro del circuito alternativo y concentrando en una sola jornada todos los conciertos.

Además, OUR FEST busca colocar a Ourense en el mapa de las grandes giras, promover el turismo en la ciudad (el festival está respaldado por la Diputación desde la primera edición) y acercar a Galicia propuestas nacionales e internacionales que no siempre encuentran su espacio en los circuitos habituales.

Este año lo demuestra con seis propuestas de alto nivel: The Jesus and Mary Chain, The Mystery Lights, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro y Germán Salto. Las entradas del festival continúan disponibles en este enlace, con un coste de 40 euros más gastos de gestión.

Artistas que pasarán por OUR FEST 2026

Los seis proyectos musicales que protagonizan el OUR FEST 2026 resumen buena parte de la razón de ser del festival: hacer convivir en una misma jornada a artistas de culto, bandas que modificaron el curso de la música alternativa y voces con una forma propia de entender la canción.

El resultado es un avance coherente, con conexiones entre generaciones, escenas y maneras muy diferentes de concebir el estudio y el directo. Por un lado, The Jesus and Mary Chain son una de las bandas más influyentes de su generación y un nombre esencial para entender cómo cambió el rock británico a partir de los años ochenta.

En cuanto a The Mystery Lights, la banda aporta al cartel su vertiente más salvaje. Creada en 2004 en California y con tres discos publicados, han llevado el rock de garage más allá de la recreación. Su último trabajo, Purgatory (2024), producido por Wayne Gordon, mezcla psicodelia, punk, art rock, sintetizadores e incluso un poso de country.

Fat Dog, por su parte, representan la cara más explosiva e inclasificable de este avance. Nacidos en el sur de Londres, han convertido sus conciertos en una experiencia frenética en la que el electro-punk, el rock, el techno y la energía de la cultura rave se mezclan sin atender a fronteras. Su debut se dio en 2024 y ahora, con la formación ampliada a siete integrantes, regresan con ferocidad renovada, nueva música y una gira otoñal por Reino Unido y Europa.

The Dream Syndicate trazan la otra gran línea histórica de este avance. La banda liderada por Steve Wynn irrumpió en Los Ángeles a comienzos de los ochenta como una de las formaciones centrales del Paisley Underground. Su primer álbum, The Days of Wine and Roses (1982), está considerado como una de las obras angulares del indie rock estadounidense de los ochenta. Se reunieron en 2012, iniciando una segunda vida desde 2017 que ha dejado cuatro nuevos discos.

Representando a Galicia (son naturales de Boiro) y eregidos como una de las trayectorias más singulares de la música independiente estatal, Triángulo de Amor Bizarro también se subirá el escenario de Expourense con su característico sonido, entre el noise, el post-punk y la melodía pop. En mayo publicaron Mi Catedral, su séptimo álbum y el primero como trío formado por Rodrigo Caamaño, Isa Cea y Rafa Mallo.

Finalmente, completa el cartel de OUR FEST el músico y compositor madrileño Germán Salto, que aporta al festival una manera clásica y muy personal de entender la canción. En 2025 publicó Ojo de bife, su cuarto álbum y el segundo íntegramente en castellano, una vuelta al power pop y al rock americano de sus primeros trabajos.

19 de septiembre en Expourense

Durante el fin de semana del festival, Ourense se convierte en un punto de encuentro para público de Galicia, de otros lugares del Estado y del norte de Portugal. La programación abre así la puerta a una escapada en la que los conciertos conviven con la cultura termal, el patrimonio y la gastronomía de una ciudad que forma parte inseparable de la identidad del festival.

Si no te quieres perder la gran cita del rock alternativo en Galicia, corre a conseguir tus entradas en la página web de OUR FEST o directamente en Ataquilla. Todos los conciertos se celebrarán en una única jornada, el 19 de septiembre, en el recinto cubierto de Expourense.