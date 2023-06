La Fundación Pública de Medicina Xenómica de Galicia que dirige el profesor Ángel Carracedo cuenta con una financiación anual a través de los presupuestos de la Xunta de 7 millones de euros, así como otros 7,25 millones distribuidos en tres ejercicios a través del programa Impact Genómica que coordina el también catedrático de Medicina Legal de la USC.

Además, está previsto que reciba una aportación a través del Plan Estratégico de Salud de Vanguardia impulsado por el Ministerio de Sanidad, si bien aún no se ha aprobado la distribución de este perte para cada uno de los organismos.

Una distribución que, en cualquier caso, corresponderá ejecutar al Ejecutivo autonómico, quien será el encargado de fijar la cuantía para la fundación, según explicaron a este periódico fuentes del ministerio.

En su visita a las instalaciones de la fundación, en las instalaciones del Clínico, el ministro de Sanidad, José Miñones, avanzó que tienen previsto “duplicar el presupuesto del perte en otros 230 millones, que nos van a permitir aumentar el número de acciones incluidas”, una de las cuales “toca directamente las enfermedades raras en todo lo relacionado con el avance de la cartera en servicios de genómica”, puesto que se centrará en el desarrollo del Plan de Atención Digital Personalizada, la implantación de la cartera de servicios de genómica y la mejora de la asistencia a los pacientes con enfermedades raras, trastornos neuromotores y ELA.

Aseguró que el perte “está funcionando a las mil maravillas, tenemos ya el 70 % del plan ejecutado, un plan complicado y complejo”.

Tras calificar a la fundación gallega como “un referente de excelencia en investigación, conocimiento y formación”, subrayó que “la asistencia que se está prestando desde aquí es vista con envidia en otras comunidades y tenemos que saber aprovecharla para conseguir que sea equitativa en todo el territorio, que estemos donde estemos se pueda acceder a los mismos servicios, y queremos avanzar en esa línea”.

Explicó que en la reunión de este lunes en Santiago abordaron asuntos como la futura puesta en marcha de la especialidad de genética, de forma que se pueda contar con profesionales formados en esta área “de cara al año 2025”, en un encuentro en el que participaron el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la subdelegada del Ejecutivo en A Coruña, María Rivas; la directora científica de la Fundación Kaertor y directora del Cimus, Mabel Loza, y la coordinadora de la Estrategia de Medicina de Precisión de Galicia, María Brión.

José Miñones señaló como otro de los grandes retos la apuesta por la medicina personalizada a través del plan 5P (Predictiva, preventiva, personalizada, participativa y poblacional) e hizo referencia al programa Impact de Genómica impulsado por el Instituto de Salud Carlos III y que coordina el profesor Carracedo, sobre el que dijo que “nos está permitiendo actuar en enfermedades raras, cáncer y farmacogénica”.

El conselleiro de Sanidade destacó por su parte los siete millones de euros de presupuesto anual con los que dota la Xunta a la fundación, “duplicando prácticamente os orzamentos de 2020”, y resaltó la posición de Galicia en el desarrollo de la medicina de precisión a través del programa Impact, siendo asimismo la única comunidad en el proyecto europeo Regions4PerMed.

Dijo que desde la Xunta se apostaba claramente por la fundación, que colabora en el Plan de Salud Mental de Galicia, subrayó que Genómica está en la Estrategia Gallega para las Enfermedades Raras y es parte fundamental de la de oncología de precisión, y recordó que el Ejecutivo autonómico ha consolidado la estructura de recursos humanos de la fundación a través de un proceso de estabilización de 25 plazas públicas.

Ángel Carracedo agradeció la visita institucional e insistió en la necesidad de la especialidad de genética, “unha cousa importantísima porque é o único país que non a ten”.

Se mostró orgulloso de todo el equipo de la fundación, valoró como “una inversión enorme” el perte de salud de vanguardia y, respecto al programa Impact que él coordina, dijo que “con moito esforzo e a colaboración de todo o país, creouse unha infraestrutura de altas capacidades xenómicas que funcionan como unha unidade con tres centros, un en Barcelona, outro en Navarra e o outro aquí”.

Indicó que el objetivo es que “todos os pacientes que teñan unha enfermidade rara no diagnosticada poidan beneficiarse do programa”.

Carracedo se mostró convencido de que se ha conseguido “con unha rede de máis de 110 hospitais, aos que todos os enfermos con necesidades diagnósticas teñen acceso, con análisis de alta complexidade, máis alá da carteira de servizos”.

Consideró que esta apuesta sitúa a España, “que tiña un retraso histórico en xenética, en primeira liña a nivel europeo no desenvolvemento da medicina xenómica”.

Reivindicó la especialidad de genética porque este “é o único país que non a ten, e é unha necesidade, os especialistas teñen que ter unha formación reglada, uniforme en todo o país porque non pode ser que Galicia esté moi ben, pero en outras comunidades non exista nada”.