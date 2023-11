Galicia está en cifras récord de turistas y de peregrinos. ¿Estamos tocando techo?

Creemos que no. Todavía nos falta acabar el año y estamos creciendo un 6%. Creemos que este año va a ser el año que va a batir todos los récords desde que hai registros. En peregrinos ya lo hemos batido. El turismo gallego todavía tiene capacidad para crecer.

Pero, ¿hasta dónde se puede crecer sin riesgo de que el turismo se nos vaya de las manos?

Sobre todo en el ámbito internacional. Ahora mismo estamos en el 30% de turistas internacionales, que también es la cifra más alta desde que hay registros.

En relativamente pocos anos se han duplicado los turistas internacionales que visitan Galicia. ¿Qué cree que ha propiciado ese bum?

Hemos conformado un destino especialmente atractivo a través de una estrategia de promoción unida a lo que representa Galicia desde el punto de vista de la naturaleza, la cultura y la enogastronomía. Y creo que vamos a seguir creciendo en el ámbito internacional, sobre todo teniendo en cuenta que el Camino de Santiago es un gran escaparate por el que nos conoce mucha gente.

¿Cree entonces que el Camino de Santiago también puede crecer más? ¿No ve riesgo de masificación?

El crecimiento del turismo no es el enemigo. El enemigo es cómo se gestiona. Creemos que en la actualidad no hay masificación. Puede haber momentos de concentración en Santiago, pero son puntuales, entre finales de julio y principios de agosto. Y esa concentración se puede gestionar. Lo que sí constatamos es que hay una desestacionalización. En meses como mayo y septiembre tuvimos cifras muy buenas. Se están alargando las fechas para peregrinar y se utilizan otros caminos al margen del Francés. Con diez rutas oficiales hay margen para seguir creciendo sin que se produzca una masificación del Camino.

Para masificación la de Vigo en Navidad, ¿no?

Desde luego en Vigo hay una concentración muy importante en Navidad que es cierto que ha generado algunos problemas de convivencia y de gestión de esa afluencia de personas. En todo caso, las luces de Vigo forman parte de la oferta turística de Navidad en Galicia, que cada vez atrae a más visitantes, junto con otros programas de actividades desarrollados en distintas ciudades y villas gallegas.

¿Es un éxito de su alcalde, Abel Caballero?

Desde el punto de vista de atraer visitantes, sí podemos decir que es un éxito del Concello de Vigo, que ha apostado por una forma de atraer visitantes en una época que en Galicia podía considerarse temporada baja. Pero, en general, las administraciones debemos trabajar para que se respete la convivencia, como ha hecho la Xunta regulando la afluencia al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas, estableciendo un cupo de visitantes sostenible. Y como se hizo con la playa de As Catedrais y con la rehabilitación del Pórtico da Gloria, en la Catedral de Santiago.

Volviendo a Santiago, ¿habrá tasa turística como pide el Concello?

Lo que se le ha dicho a la alcaldesa es que existe un Plan de Sostenibilidad Turística del que solo se ejecutó un 5%. Se ha emitido una prórroga para que se lleve a cabo y en ese marco es dónde hay que estudiar si es necesaria una tasa.

¿No le cierra la puerta?

Nosotros creemos que se pueden controlar los flujos de visitantes sin implantar una tasa. En todo caso, tiene que haber un estudio sobre flujos turísticos que cuente con todos los colectivos implicados. Cuando tengamos toda la información, la Xunta podría ceder sus competencias para que el ayuntamiento gestione ese tributo. Pero no vemos masificación y el Camino se está desestacionalizando. Cada día llegan a Santiago 200 o 300 peregrinos y estamos en noviembre.

¿Cuál diría que es el secreto del éxito del turismo gallego?

Sabemos que los visitantes nos eligen por la naturaleza, la cultura, el patrimonio y la gastronomía. Pero hay un cuarto valor, intangible, que es la capacidad de buen trato que tenemos los gallegos hacia los visitantes. Ese es un valor importantísimo. Ante el desarrollo turístico que está viviendo el mundo, fruto de las mayores facilidades para viajar, no deberíamos perder esa capacidad de acogida que tenemos y que han perdido otros destinos. Todas las personas que vienen a Galicia valoran fundamentalmente lo buen anfitrión que es el gallego. Y eso es algo que nos diferencia.

Le toca dirigir un departamento en el que llevaba trabajando 24 años. Aún así, ¿hay algo que le haya sorprendido en estos cuatro meses y medio que lleva al frente de la Axencia Turismo de Galicia?

Sobre todo me sorprende los testimonios de las personas que hacen el Camino de Santiago y cómo cuentan lo que han vivido. Esa sensación de bienestar y de renovación como persona física y mental que les produce esa experiencia tan alucinante que es el Camino. Es algo increíble. Y me fascina también la capacidad que tienen los gallegos para acoger a la gente y cómo creen en el turismo en lugares que empiezan a tener un desarrollo turístico, lo conscientes que son sus habitantes de la capacidad del turismo para crear riqueza y fijar población.

A Galicia han llegado más turistas, que, sin embargo, han gastado menos... o es lo que dice el sector. ¿Comparte esa afirmación?

Lo que dicen los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) es que la rentabilidad hotelera creció un 7%. A los establecimientos hosteleros les va mucho mejor que el año pasado. De restaurantes no tenemos datos, pero por ejemplo en Santiago no he visto ninguno vacío. Nuestra percepción es que fue un año bueno para la restauración y muy bueno para los establecimientos hoteleros. Y los datos también son muy buenos en cuanto al empleo. Por primera vez, hay 131.000 ocupados en el sector turístico, no solo en el terciario. No se puede demonizar una actividad que representa el 13% del PIB y que genera tanto empleo y tanta riqueza.

Hablando del empleo, ¿es la falta de personal el principal problema del sector turístico?

Es lo que nos transmiten el Cluster y las asociaciones de hosteleros, pero no es un problema exclusivamente gallego. En Galicia el Plan Retorna, para el regreso de gallegos o descendientes de gallegos que están fuera, está ayudando a cubrir puestos de trabajo y sé que los hosteleros coruñeses estaban muy satisfechos. También vamos a abrir el Centro de Hostelería de Galicia a los profesionales para que a través de cursos puedan ir cubriendo esos empleos. Y tenemos muchos centros de FP y universitarios donde formarse, que es fundamental.

¿Diría que es una cuestión salarial, de horarios o simplemente falta de vocación?

Puede ser un compendio de todo. Pero hay que recordar en la hostelería existe un convenio. Hay que respetarlo y ya está.Otra cuestión que preocupa al sector es la falta de coordinación aeroportuaria...Sí, es una asignatura pendiente, pero ahora mismo los tres aeropuertos crecen. Nos harían falta más vuelos directos, eso sí. En todo caso, Turismo de Galicia, dentro de sus competencias, brinda todo su apoyo a la optimización de los recursos aeroportuarios de Galicia.