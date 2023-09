El pleno del Ayuntamiento de Santiago ha aprobado este jueves una proposición presentada por el PSOE para respaldar y avalar la implantación de una tasa turística en la ciudad, una medida que ya había contado con el aval plenario en otras ocasiones y que esta vez ha tenido la abstención del grupo popular, que ha considerado que el actual es "el gobierno más turismofóbico de la historia de Santiago".

Así lo ha dicho durante su intervención el edil del PP Borja Verea, que ha asegurado que la implantación de una tasa turística "no solucionará ninguno de los problemas" del modelo turístico compostelano y ha criticado que el equipo de gobierno local "culpabilice" a los turistas. "Nosotros lo tenemos claro, los visitantes no son culpables absolutamente de nada", ha dicho.

La proposición fue presentada por el PSOE y aprobada con los votos de los socialistas, Compostela Aberta y BNG, mientras que el Partido Popular se abstuvo.

En la iniciativa se plantea que el gobierno local inste a la Xunta a presentar antes de fin de este año en el Parlamento un proyecto de ley para amparar la implantación de tasas turísticas en Galicia, con un texto que "garantice la aplicación voluntaria" por parte de los municipios. Además, la propuesta socialista hace hincapié en la necesidad de que estos fondos recaudados sean cedidos como tributo a los ayuntamientos y que repercuta en aquellos que decidan implantarlo.

El edil socialista Sindo Guinarte ha apuntando que este es "un debate superado en los países" del entorno que, además, "ha ganado argumentos a favor en los últimos tiempos" con el incremento del peso del turismo en la ciudad. Una tasa turística, ha añadido, "no tiene efecto disuasorio" y "contribuye a aportar recursos a las administraciones públicas" en aras de la sostenibilidad.

Guinarte ha dicho que ya los socialistas apostaron por esta posibilidad durante la pasada legislatura, en la que se encargó un informe técnico para evaluar esta posible implantación, que pasa por cambios normativos a nivel autonómico.

Ahora, ha proseguido, "es el momento de avanzar y concretar", por lo que ha instado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha trasladar esta cuestión en la reunión que mantendrá el lunes con el presidente gallego, Alfonso Rueda.

UNA TASA QUE ES "UN CLAMOR"

Por parte del gobierno local ha tomado la palabra la edil de Turismo, Míriam Louzao, que ha apuntado que el informe encargado por los socialistas, "actualizado", ha sido remitido ya a la Xunta, junto con una propuesta de proyecto de ley que es "abierta", ha dicho.

Louzao ha instado a la "unión de fuerzas" para conseguir la implantación de "una tasa que a estas alturas está más que justificada en una ciudad como Santiago" y que es "un clamor" en diferentes sectores.

Sobre la repercusión directa de estos fondos en Santiago, que reclaman los socialistas, la edil ha señalado que el Fondo para a Promoción do Turismo de Galicia que propone el proyecto de ley remitido a la Xunta incluye "un mínimo de un 95%" de estos fondos "para los ayuntamientos de gran impacto turístico", por lo que la intención es que "revierta exactamente en el mismo ayuntamiento que fue recaudado".

EL PP ACUSA AL GOBIERNO DE "TURISMOFÓBICO"

Por su parte, el edil popular Borja Verea ha asegurado que la tasa turística "no ha solucionado ningún problema en las ciudades en las que se ha implantado" y ha instado a abordar "una pregunta más importante", la de "qué ciudad queremos para el futuro". "Esta respuesta no la va a dar que tengamos o no una tasa turística", ha añadido.

Para Verea, el gobierno local de Santiago está tratando de "convertir al turista en el nuevo enemigo" del que "hay que defenderse", por lo que lo ha tachado del "más turismofóbico de la historia de Santiago".

"Nosotros lo tenemos claro, los visitantes no son culpables absolutamente de nada, el único culpable es la ausencia de políticas de turismo", ha añadido el edil popular, que ha considerado el debate sobre la tasa turística "perder el tiempo". "Habla el gobierno de saturación, de turismo masivo,, de turismo 'low cost'. ¿Cree que la tasa turística va a solucionar estas cuestiones? Evidentemente no", ha zanjado Borja Verea.

Frente a estas acusaciones, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha afirmado que "no hay una culpabilización" del turismo, si no la necesidad de "corresponsabilidad de las personas que visitan Santiago con el aumento del gasto que generan" en ámbitos como el refuerzo de seguridad, la limpieza o la conservación del patrimonio, "algo que pasa en los países del entorno sin problemas".

"Parece que el PP no tiene interés en que haya una aportación que es justa, y que esto lo paguen solo los vecinos de Compostela", ha añadido.

BUS LANZADERA AL AEROPUERTO

Asimismo, en el pleno ordinario de este mes de septiembre se ha aprobado también otra proposición, en este caso presentada por el PP, para instaurar un servicio de bus lanzadera directo entre la ciudad y el aeropuerto, algo que actualmente está compartido con los urbanos.

La iniciativa fue enmendada por el grupo de gobierno, que aprovechó su intervención para apuntar que la creación de esta lanzadera ya está prevista en el nuevo contrato de los autobuses urbanos, actualmente en revisión por el alza de precios, y que, por tanto, la norma no permitiría implantar nuevas líneas hasta que la concesión se renueve.

En su intervención, el edil popular Adrián Villa ha considerado que se trata de un "problema urgente" que la capital gallega arrastra desde finales de 2020, cuando se anularon los servicios preexistentes de enlace con el aeropuerto y la conexión tuvo que ser asumida por una línea municipal, la 6A, que presta servicio simultáneo a turistas y vecinos.

Frente a esto, Villa ha reclamado que esta línea deje de hacer paradas municipales y sea únicamente lanzadera directa desde la intermodal al aeropuerto, que se refuerce la línea 6 para dar servicio a los vecinos de Lavacolla y que se incremente el precio del billete para el aeropuerto, conservando la bonificación para los vecinos de Santiago. También se exige en la propuesta autobuses adaptados, con portamaletas.

Sobre la propuesta, el edil de Compostela Aberta Xan Duro ha enmendado la iniciativa en lo referente a la extensión hasta Lavacolla, que contará con "un servicio suficiente", y en la bonificación del precio para compostelanos, algo que "se está estudiando" porque "tiene dificultades legislativas y técnicas".

Duro ha recordado que, cuando entre en vigor el nuevo contrato de autobuses urbanos "desaparecerá la línea A6" y se sustituirá por una lanzadera directa al aeropuerto que permita "dar un salto de calidad en el servicio, separando al vecino del visitante".