El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, reivindicó este martes la idoneidad del programa E-Dixgal, del que forman parte alrededor de 64.200 estudiantes gallegos de Primaria y ESO, dado su valor para el trabajo de competencias digitales, aunque reconoce que hay "preocupación" por parte de algunas familias y pide un debate "sereno".

"Aquí no se trata de ser el país del péndulo, es decir, de demonizar la tecnología o las competencias digitales porque es obvio que en un sistema educativo moderno es necesario que las competencias digitales se trabajen en el ámbito educativo. No cabe la menor duda porque son fundamentales no para el futuro, sino para el presente", defendió el titular de Educación.

"Creo que es bueno que reflexionemos. Es bueno que demos pasos de futuro, pero también es bueno que democraticemos el acceso a las competencias digitales porque un ciudadano del futuro o del presente está en constante contacto con el mundo digital", señaló Rodríguez tras un acto en Santiago con los rectores de las tres universidades públicas gallegas.

Navegación segura en Internet desde los ordenadores de E-Dixgal

La semana pasada el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, anunció que el alumnado que actualmente forman parte del proyecto del libro electrónico gratuito E-Dixgal verán reforzada su navegación segura por Internet a través de estos dispositivos. Lo harán a partir del próximo mes de enero, tras las vacaciones navideñas.

En los centros educativos estos ordenadores, que se conectan a la red corporativa de la Xunta para acceder a Internet, no permiten a los menores acceder a contenidos inapropiados y, una vez en sus casas, los estudiantes pueden realizar todas las tareas sin la necesidad de estar conectados a una red wifi.