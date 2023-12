El marisqueo está contra las cuerdas y no es solo por las lluvias: "No hay marisco y el que hay está débil" Baja salinidad, alta temperatura y elevada mortandad del marisco han llevado al sector a una situación crítica que afecta a 5.000 familias "No tuvimos campaña de Navidad y nos espera un año de regenerar terreno, de sembrar, así que hasta dentro de un año y medio o dos no tendremos almejas de tamaño comercial"