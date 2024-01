La Junta Electoral de Galicia ha decidido archivar la denuncia del Partido Popular contra la formación política del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la que solicitaba la "retirada de publicidad en redes sociales".

Los populares solicitaban la retirada al entender que desde la convocatoria a las elecciones al Parlamento de Galicia el BNG había publicado diversos anuncios y mensajes que constituían propaganda electoral en las redes sociales del partido.

El BNG, por su parte, alegó que este tipo de actuaciones son "parte de la actividad común de una formación política, en la que además no se está solicitando el voto, no se usan lemas, ni se está haciendo referencia ninguna al próximo proceso electoral, por lo que no puede considerarse publicidad electoral".

En base a las argumentaciones y teniendo en cuenta la doctrina de la Junta Electoral Central, la autoridad electoral entiende que los anuncios contratados por la formación nacionalista "no incurren en la prohibición establecida" al no constituir propaganda electoral, ya que no se solicita el voto directa ni indirectamente, ni se hacen promesas de futuro.

"Todo eso conduce a concluir la inexistencia de infracción administrativa conforme la concepción expansiva del derecho constitucional de la libertad de expresión que no puede ser objeto de interpretaciones restrictivas por ningún poder público", remata la resolución que archiva la denuncia del PP.