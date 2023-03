O xurista e a avogado compostelano, Evaristo Nogueira, durante 15 anos decano do Colexio da Avogacía de Santiago, recibiu en Madrid de mans de Victoria Ortega, presidenta do Consejo General de la Abogacía Española, a Gran Cruz o Mérito no Servizo á Avogacía en recoñecemento á súa traxectoria profesional.

Destacouse tamén o seu traballo como presidente do Consello da Avogacia Galega. Na actualidade, é decano de honra do Colexio da Avogacía de Santiago. "Agradezo a distinción, foi unha honra representar durante máis de 15 anos aos avogados e avogadas de Santiago de Compostela, defendendo os seus intereses e loitando por unha tutela xudicial efectiva na nosa sociedade", asegura Nogueira.