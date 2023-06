Mario de las Heras Simón, abogado de una de las víctimas del accidente del tren Alvia en julio de 2013 en las cercanías de la estación de Santiago de Compostela, consideró este martes que el maquinista que conducía el convoy en el momento del descarrilamiento, Francisco José Garzón Amo, "es el último eslabón de una cadena de deficiencias".

"El maquinista, por supuesto cometió un fallo", dijo el letrado al referirse a "la conducción distraída y descuidada" del conductor del tren, si bien consideró que "es el último eslabón de una cadena de deficiencias que si se hubiesen paliado, aun con el fallo del maquinista, el descarrilamiento se hubiera evitado".

En estos términos se pronunció este representante legal de una de las víctimas del accidente durante la sesión del juicio que se sigue en una sala habilitada de la Ciudad de la Cultura de Santiago y que se encuentra en la fase de conclusiones de las partes personadas en la causa, en la que fijan las indemnizaciones a las víctimas por el accidente que acabó con 80 vidas y dejó a casi centenar y medio de viajeros heridos.

Pese a la conducción "distraída y descuidada" del maquinista, este abogado consideró que no se llevó a cabo una evaluación integral de los riesgos existentes como, indicó, "manifestaron los técnicos de Ineco (empresa de ingeniería y consultoría)", a los que "nunca se les encomendó la evaluación de ese tramo y, pese a ello, se firmó el certificado de seguridad por el señor (Andrés) Cortabitarte", en el momento de la tragedia exdirector de Seguridad en la Circunvalación del Adif y para quien el fiscal del caso, Mario Piñeiro, retiró los cargos.

Hizo referencia también el letrado a la desconexión del sistema de seguridad ERTMS, "lo que dejó desprotegido" ese tramo de vía, e indicó que después del descarrilamiento sí "se adoptaron medidas, se aplicó esa baliza que hubiera evitado el accidente".

Sobre las indemnizaciones a las víctimas del accidente del Alvia, el abogado rompió una lanza a favor de la aseguradora QBE, que aseguró "sí ha indemnizado", pero cargó contra la compañía Allianz al afirmar que "no indemnizó absolutamente nada".

Es más, indicó sobre Allianz, "incluso puso problemas para fianzar alegando una cobertura interesada de responsabilidad profesional, cuando el señor Cortabitarte ejercía sus funciones para Adif, cobraba su sueldo de Adif y el certificado de seguridad de la vía lo hizo haciendo las funciones para Adif, ningún viajero lo contrató para hacer el certificado", criticó.

Otro de los abogados del aproximadamente centenar de acusaciones particulares personadas en el denso juicio por el accidente del Alvia, se refirió a la retirada por parte del fiscal Mario Piñeiro de los cargos contra el ex alto cargo del Adif Andrés Cortabitarte.

"El Ministerio Público utilizó el 80 % de su tiempo en defender al señor Cortabitarte en vez de acusar al señor Amo", afirmó este letrado que representa a otra de las víctimas del accidente del Alvia.

En concreto, aludió a varias frases que según dijo pronunció el fiscal en sus argumentos y en las que el Ministerio Público basó su informe. En concreto, en una de ellas, recordó el abogado, "decía literalmente que con baliza y sin baliza el comportamiento del maquinista hubiera sido el mismo. Evidentemente, pero no el resultado", indicó.

Para apoyar sus argumentos, el letrado utilizó un símil al indicar que "si un trabajador se cae desde un séptimo piso y no hay red, se mata, pero si hay red, no se mata, y si aquí hubiera existido esa baliza evidentemente no estaríamos aquí los cien abogados que estamos en esta sala", apostilló.

Asimismo, dijo que en su exposición el fiscal afirmó que "cuando subimos a un tren es el maquinista el que va a proporcionarnos la seguridad". "No es así", rebatió el abogado, y sostuvo que "cuando subimos a un tren entendemos que el maquinista es el que lo conduce, pero confiamos en que la red viaria sea lo suficientemente segura para que no se produzca un accidente de las dimensiones del que nos ha traído aquí".

Cuestionó también que el representante del Ministerio Público calificase de "singular" el fatídico punto en el que se produjo el descarrilamiento, la curva de A Grandeira, y, en este sentido, aseguró que el fiscal "quiso omitir verdaderamente lo que quería decir, que era un punto peligroso, y utilizó el calificativo de singular".

"El Ministerio Público se hizo muchas preguntas pero no la esencial", concluyó el letrado, al señalar que de haber existido la baliza "como medida de seguridad" en el punto en que ocurrió el accidente, la tragedia no se hubiera producido.