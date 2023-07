El deán de la Catedral también lamentó ayer la determinación de la alcaldesa de Santiago de no acudir a la Ofrenda del Apóstol el 25 de julio. En declaraciones a EL CORREO GALLEGO, José Fernández Lago defendió que “o elemento relixioso é fundamental en Santiago, sobre todo polo que representa a tumba do Apóstol Santiago e como meta dun Camiño que atraer cada ano a centos de miles de peregrinos”. El presidente del Cabildo metropolitano se sumaba así a la postura del arzobispo de Santiago, que este lunes dijo respetar pero no compartir la decisión de la primera edila. “Eu penso que unha maioría moi importante da xente de Santiago é crente e respecta os feitos xacobeos; e penso que a toda esa xente tamén lle gustaría que a súa alcaldesa estivese presente nos actos relixiosos da Ofrenda”, declaró Fernández Lago, antes de recordar que ya en 2015 se mostró crítico con el entonces regidor, Martiño Noriega, cuando también se negó a participar en la Ofrenda Nacional del 25 de julio. “Cando o comentaba en Italia ninguén o comprendía; alí sería impensable que un alcalde non acuda a un acto institucional deste calibre”, dijo.

Monseñor Francisco Prieto subrayó este lunes que respeta, aunque no comparta, la decisión porque es la “alcaldesa de todos los ciudadanos”, como él es el “arzobispo de todos aquellos de nuestra Archidiócesis”; y dijo que el “Pórtico de la gloria”, la emblemática entrada occidental al templo católico, estará abierta para ella ese día. El prelado apuntó que la liturgia y los actos de la tradición cristiana son “también la expresión de una realidad y de una ciudadanía que también tiene su expresión creyente en una sociedad efectivamente multireligiosa, en la realidad de un Estado aconfesional”.