Los grupos municipales del PP y PSOE exigieron ayer a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que aplace el acto institucional con el que, según la oposición, pretende “contraprogramar” la Ofrenda del Apóstol del 25 de julio. Tanto el edil popular José Antonio Constenla como el portavoz socialista, Gonzalo Muíños, recordaron que se trata de una decisión que el bipartito quiere ejecutar teniendo en contra a 17 de los 25 concejales que conforman la Corporación de Santiago.

La oposición se manifestó ayer después de que la regidora de la capital gallega, Goretti Sanmartín, presentase en el pazo de Raxoi el acto institucional Alba de Compostela, con el que quiere completar la programación institucional del Día del Apóstol. En una comparecencia ante los medios, la alcaldesa nacionalista explicó que se ha escogido este nombre para rememorar el discurso Alba de Gloria de Castelao, del cual se celebra su 75 aniversario.

Sobre su desarrollo, indicó que se está tratando de cuadrar la agenda para que no coincida con ninguna de las partes de la Ofrenda. El acto tendrá lugar en el pazo de Raxoi, estarán invitadas todas las autoridades que participen en la Ofrenda Nacional y el transcurso del mismo se homenajeará a una serie de personas y entidades compostelanas, en principio cuatro, aunque la lista todavía estaría por determinar, aseguró.

Sanmartín apuntó que los detalles de la iniciativa se le han hecho llegar a los grupos de la oposición para que hagan aportaciones sobre la ceremonia y también sobre los posibles homenajeados. El objetivo del gobierno local es, declaró, “instaurar un acto propio do Concello de Santiago para celebrar o día grande da festa máis importante do calendario anual; reafirmar o papel de Santiago como capital, vinculándoo á historia e ao futuro; homenaxear, no centro das celebracións festivas, persoas, institucións e organizacións que constrúen Compostela todo o ano; e darlle cabida a unha representación da sociedade, de xeito transversal e inclusivo, nas celebracións oficiais”.

La primera edila también matizó que la elección de los homenajeados responderá “a criterios de identificación con Santiago, arraigo social, relevancia ou proxección”, al tiempo que añadió que serán “do orgullo e do agrado da sociedade compostelá”. A la vez, reivindicó “a necesidade e a importancia de que o propio Concello de Santiago celebre o día grande das súas festas cunha homenaxe a unha serie de persoas e entidades de recoñecido prestixio”.

Inmediatamente después de la comparecencia de Sanmartín ofreció una rueda de prensa en Raxoi el concejal popular José Antonio Constenla, quien tachó este acto de “inoportuno”, antes de calificarlo como “aquelarre nacionalista”. Además, censuró la idea de la alcaldesa de “llenar la ciudad de estrellas, cuando el verdadero símbolo de la misma es la Cruz de Santiago”.

Dejó clara la disconformidad del PP local con la fecha elegida para el acto que propone el Concello e insistió en que la crítica de los populares es sobre la fecha, no sobre el acto en sí, “que nos parece bien”, pero “madurándolo con tiempo, buscando otra fecha y de forma consensuada con los grupos municipales”. Además, criticó el argumentario de la alcaldesa, porque considera que el Ayuntamiento de Santiago “ya tiene su propio acto” que, para Constenla, es la Ofrenda al Apóstol.

Para el PP es “impresentable que la alcaldesa con menor representatividad y apoyo popular de la historia política en nuestra ciudad pretenda modificar y contraprogramar este acto centenario e inventarse unas distinciones sin atender a lo que le dice la mayoría del pleno”.

José Antonio Constenla sostuvo en su comparecencia que “este es el ejemplo de que no respetan a las instituciones, puesto que no están dispuestos a llevar este asunto a la Comisión de Condecoraciones y al Reglamento de Títulos, que sería el cauce habitual”. Y también afirmó que es ejemplo poco respeto al consenso: “Quien se erigía en la oposición como campeona de la transparencia y defensora de los consensos, no ha tardado nada en sacarse la careta desde el sillón de Raxoi y demostrarnos que su cultura política no está cómoda respetando las reglas de la democracia ni el juego de mayorías”.

“Lamentable”

Para el portavoz del grupo socialista municipal, “é lamentable que persoas e institucións merecedoras deste recoñecemento sexan utilizadas de escudo político e se vexan inmersas neste tipo de polémicas por unha actitude irresponsable da alcaldesa”, a la que Gonzalo Muíños le afeó que “siga adiante cun acto que non conta con consenso e co que intenta tapar o seu plantón á Ófrenda do Apóstolo”. Además, aseguró que la propia regidora “recoñece que o que se está a organizar non é unha homenaxe e un recoñecemento real, senón un parche co que tapar a súa ausencia á Ofrenda”.

Muíños instó a Sanmartín a “recapacitar” y a “mover a data”. También sostuvo que “semella esquecida a unanimidade necesaria que tanto defendeu desde a oposición, xa que inicia este mandato instalada nunha actitude pouco dialogante a pesar de ser un goberno en minoría”.

.