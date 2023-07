La portavoz del gobierno local de Santiago de Compostela y segunda teniente de alcaldesa, Míriam Louzao, ha dado por zanjada la discusión sobre celebrar el 25 de julio un acto institucional propio del Ayuntamiento, que se denominará Alba de Compostela, y ha indicado que se darán a conocer los detalles la semana que viene.

Sobre las críticas de los grupos de la oposición --PP, que lo tildó de 'aquelarre nacionalista' y PSOE, que insistió en que la regidora tiene que ir a la misa--, la dirigente nacionalista se remitió a las palabras de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en las que dijo que el acto se iba a mantener e invitaba a PP y PSOE a participar.

Louzao ha indicado que este acto fue comunicado en la junta de portavoces, porque "es un acto de la corporación", y también se les comentó las personas que proponían homenajear y se les invitó a hacer propuestas.

"Vimos una buena predisposición", ha señalado Louzao, quien ha considerado que no se le puede dar más "vueltas". De esta manera, ha confirmado que la semana que viene se darán más actos y se dirán los nombres de los homenajeados y ha dado por supuesto que la corporación asistirá, porque "no hay ningún motivo para que no lo hagan".

"NO DA MÁS DE SÍ"

La concejala nacionalista ha indicado que hay que "avanzar y el gobierno lo que tiene es que gobernar y tomar decisiones". Por ello, consideran que "fue correcto" transmitirlo a la junta de portavoces y ha zanjado que esta cuestión "no da más de sí".

"Nosotros estamos trabajando en el acto, la junta de portavoces tiene la información y no hay ninguna crítica al respecto del acto. La única crítica es el día, pero es en el día de Santiago y tomando como referencia al Alba de Gloria, no tiene sentido hacerlo otro día", ha sentenciado.

Por otro lado, también ha indicado que siguen avanzando en el protocolo de buenas prácticas turísticas, hablando con el sector y asociaciones, y esperan poder presentarlo también la próxima semana a los implicados y públicamente.