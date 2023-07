Goretti Sanmartín tiene claro que no dará un paso atrás en su convocatoria del acto ‘Alba de Compostela’ para el 25 de julio. La alcaldesa de Santiago respondió ayer a los partidos de la oposición, PP y PSOE, que reclaman que se traslade a otro día una cita institucional que, a su modo de ver, pretende “contraprogramar” la Ofrenda del Apóstol. Y no solo dijo que la ceremonia no se moverá de fecha, sino que llega para quedarse. “Vai pervivir ano a ano”, manifestó ante los medios, antes de recordar que se trata de un acto que rememora el discurso Alba de Gloria de Castelao cuando se celebra su 75 aniversario.

El gobierno local defiende, frente a las críticas de la oposición, que “é de xustiza” la celebración de este encuentro institucional organizado por el Concello en el Día de Galicia. De ahí que rechace, pese a que así lo solicitan 17 de los 25 concejales de la Corporación municipal, que se traslade a otra fecha de manera que no se solape con la Ofrenda Nacional: “Imos seguir adiante, cremos que todo o mundo debe sumarse a el, as persoas elixidas son de recoñecido prestixio, de arraigamento popular e cunha posición fóra das fronteiras de Compostela”, argumentó la primer edil ante los periodistas, a la vez que apuntó que “era o momento de que Santiago recuperase o papel de capital de Galicia, de orgullo”. Aunque de sus palabras se desprende la sensación de que la lista de homenajeados ya está perfilada, Goretti Sanmartín ha vuelto a insistir en que la oposición tiene “as portas abertas” a hacer aportaciones para la organización de la ceremonia, que tendrá lugar en el Pazo de Raxoi el Día del Apóstol a una hora que todavía está por determinar. La alcaldesa insistió ayer en que “non chocará con ningún dos outros actos xa previstos de antemán”, y en los que ella va a participar, a excepción de la parte principal de la Ofrenda, que tiene lugar en el interior de la Catedral de Santiago; y en la que Alfonso Rueda será delegado regio. La regidora manifestó que trasladó a los grupos de la oposición varias propuestas para la organización del acto, al tiempo que les invitó a “pór enriba da mesa diferentes alternativas”. Además, aseguró que la primera respuesta que obtuvo tanto del PP como del PSOE es que “lles parecía ben”. Eso sí, apuntó que la discusión sobre la fecha “non cabe”, puesto que a su juicio “o 25 de xullo é o día grande de Santiago e loxicamente ten que haber un acto de celebración”. PP y PSOE presionan para que se cambie de día el acto que “contraprograma” la Ofrenda Con esto, recordó tanto al PP como al PSOE que hasta no hace muchos años la Xunta celebraba el 25 de julio la entrega de las Medallas de Galicia y también el izado de la bandera en la residencia oficial del presidente, en Monte Pío. Por lo que entiende que la convocatoria de este homenaje por parte del Concello “non choca cos actos de representación da Ofrenda, nos que o Concello vai estar ao máximo nivel de representación”. Al igual que hizo en 2015 Martiño Noriega, la alcaldesa nacionalista ha decidido participar solo en algunas partes de la Ofrenda Nacional. Asistirá a la recepción del delegado regio y al desfile militar en la praza del Obradoiro, previo a la Ofrenda en la Catedral, a la que no irá; aunque luego estará en la recepción en el pazo de Raxoi. Ahora el objetivo de Sanmartín es encajar en la agenda ‘Alba de Compostela’. “Sempre que non choque coa Ofrenda entendemos que non teñen ningunha lóxica (as críticas). A Alba de Compostela vai ser un acto de homenaxe e recoñecemento ano a ano que imos continuar”, declaró, al tiempo que compartió que desde el momento que se conoció la iniciativa “houbo numerosas persoas que felicitaron ao goberno local”. El PSOE de Santiago endureció ayer el tono ante la actitud “poco dialogante” de la alcaldesa de Santiago, a la que acusa de “contraprogramar” la Ofrenda del Apóstol, creando un acto que “usa de excusa” para “tapar su ausencia”. Gonzalo Muíños lamentó que Sanmartín “no asuma la responsabilidad que implica el cargo de alcaldesa” como “representante de todas y todos los vecinos, también los que no la votaron”. En este sentido, el portavoz del PSdeG en Santiago hizo alusión a otra “gran referente del BNG de Santiago como fue Encarna Otero”, quien “sí actuó de alcaldesa accidental en 2001 cuando Sánchez Bugallo tuvo que ejercer de delegado regio”. De hecho, Gonzalo Muíños recuperó unas declaraciones que Otero había hecho en aquella época en las que justificaba su presencia al acto explicando que asumía “con responsabilidad y con todas las consecuencias las funciones que comportan mi papel institucional, aunque no coincidan con mi ideario político”. También Bernardo Fernández, secretario provincial del PSdeG en A Coruña, insistió en que la Ofrenda al Apóstol “tiene un componente que va más allá de lo religioso, que es cultural y de tradición”, afeándole a la regidora nacionalista que “pretenda imponer una visión determinada de cómo deben ser las instituciones, basada en una visión personal”. Marta Santullano, que ejerció en la comparecencia pública como portavoz de la gestora del PSdeG en Santiago, le pidió a Goretti Sanmartín “institucionalidad” y le recalcó que la que se le presenta ahora es “una oportunidad para ser la alcaldesa de Santiago y poner en práctica lo que tanto predica: consenso y diálogo con el resto de fuerzas políticas y con toda la sociedad compostelana”.