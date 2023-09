Candidata al Premio Nacional de Enfermería en el ámbito asistencial junto a otras cuatro aspirantes en una primera edición de estos galardones otorgados por el Consejo General de Enfermería, Carmen Neiro se muestra agradecida por un reconocimiento que “más que a mi labor es a la de mucha gente que un día creyó en mí y que me ayudó a poner en marcha algunos de los proyectos, desde jefas y supervisoras, a compañeras y cardiólogos”.

La supervisora de la Unidad de Cuidados Coronarios e Intermedios y Consultas externas de Cardiología en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela subraya en una conversación con EL CORREO GALLEGO que entiende su nominación “como si lo fuera para todas las enfermeras de Galicia”, y reivindica el gran nivel en la Comunidad de una profesión que “aunque en mi caso se me ha seleccionado dentro de la categoría asistencial, una enfermera también lleva a cabo una actividad de gestión, docente, y yo por ejemplo soy la supervisora de una unidad en la que tengo que gestionar al personal, los recursos materiales, trabajos que no siempre son tan gratificantes, pero que también hacemos”.

Convencida de que de entre las treinta personas finalistas debería haber mayor presencia gallega y no quedar reducida únicamente a su candidatura, ya que “hay compañeras que hacen un trabajo muy bonito en práctica avanzada, que es una especialidad que aquí en Galicia no está reconocida”, y aunque admite que “vamos a la cola en algunas cosas y nos faltan figuras porque aquí tampoco está reconocida la categoría de enfermera escolar, hay enfemeras que hacen un montón de cosas, en diabetes, en tratamiento de úlceras, que son referentes en España”, tiene la sensación de que “al estar en esta esquina parece que es difícil comunicar que hay muy buenos profesionales que merecen su reconocimiento”.

El resultado de la votación abierta a todo el público desde el 15 de septiembre y hasta el sábado para elegir a los ganadores de cada una de las seis categorías en esta primera edición de los Premios Nacionales de Enfermería del consejo general se dará a conocer a finales de octubre.

Carmen Neiro fue propuesta por el Colegio de Enfermería de A Coruña dentro de un proceso en el que se pidió la colaboración de los 52 colegios provinciales, designando en un primer momento a 130 aspirantes. De ellos, el Consejo General de Enfermería, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería y la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería seleccionaron a los cinco finalistas en cada una de las seis categorías, siendo la enfermera del CHUS la única representante gallega.

Tras indicar que considera muy positivo haber sido elegida entre las finalistas, “cada una con un perfil muy distinto”, recalcó la necesidad de aprobar nuevas especialidades más allá de las de salud mental, pediatría o matrona porque “igual que no se envía a un cardiólogo a hacer pediatría, tampoco debería pasar con nuestra profesión y, al final, mucha gente se desilusiona porque hoy estamos aquí, mañana en otro sitio y, aunque no es mi caso, no motiva andar cambiando cada día”.

Reconoce que el sistema también se encuentra con el problema de que “no tenemos un grupo tan grande de profesionales sanitarios, ya que si antes había mucho paro, ahora quien acaba la carrera y quiere trabajar, lo hace, no hay paro”.

"En el extranjero te pagan muchísimo más"

Interrogada sobre los motivos de esta situación, apunta a que las enfermeras aquí salen con muy buena formación y aprovechan para irse a Londres, a donde sea, porque les pagan muchísimo más, las van ascendiendo por grados y las tienen súper cuidadas, y aquí no solo no te asientas en tu carrera, sino que te andan moviendo, y pasa igual con los médicos”.

Lleva más de dos décadas en cardiología desde que en 2000 empezó en la unidad coronaria como enfermera asistencial y “en 2015 la supervisora nos dijo que se iba a abrir una unidad multidisciplinar de rehabilitación cardíaca y, como soy una persona inquieta, me apunté”.

Recuerda que “trabajábamos distintos profesionales con pacientes tras un infarto o alguna patología cardíaca, que venían a nuestra unidad a hacer actividad física, y es la mejor labor que he llevado a cabo, ver cómo les cambiaba la cara a lo largo del tiempo, estar en contacto con sus familiares, con un trato muy cercano, me podían llamar a cualquier hora y eso les facilitaba mucho los trámites”.

Se abrió un nuevo proceso asistencial y fue creciendo la unidad de rehabilitación, hasta que en 2020 “se jubiló una supervisora y me preguntaron si aceptaba el reto de ocupar su puesto, pero les dejé claro que quería seguir haciendo mi actividad asistencial porque es como un antídoto, no es lo mismo que gestionar personal y medicación”.

Carmen Neiro insiste en que no quiere perderse ese rol de la actividad presencial porque “me ayuda a quitarme el gusanillo, me parece fundamental hacerlo para no olvidarme y no anquilosarme”. Recalca que “es una tarea muy gratificante porque los pacientes son muy agradecidos, hasta tengo un grupo de whatsApp de un club de fans, y a algunos los ves muchas veces porque hay quien mantiene la adherencia al tratamiento, pero hay quien al cabo de unos años acaba por relajarse”.

Volviendo a su candidatura a los Premios Nacionales de Enfermería, Neiro asegura que la afronta tranquila, hasta el punto de que en esas fechas “en las que se supone que se van a conocer los resultados, yo voy a estar en Málaga presentando tres trabajos en el Congreso Nacional de Cardiología”.

Una cita a la que subraya que se tiene que dedicar ahora plenamente porque “es donde te puedes actualizar, ver por dónde van las últimas novedades, y más con lo difícil que nos resulta la investigación y conseguir financiación”. Su aportación al congreso de Málaga serán dos trabajos sobre la enseñanza de técnicas de reanimación cardiovascular a escolares y uno sobre el aumento de la carga asistencial en la unidad de críticos de cardiología.