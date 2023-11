As obras de acondicionamiento da calzada no último tramo da rúa de Castrón Douro que comezaban a principios de setembro xa están rematadas. Os traballos, consistentes na eliminación da pedra existente e o seu posterior formigonado, implicaron dende entón unha serie de restricións na circulación por mor desta actuación.

Durante este tempo quedou cortado un carril da zona en obras, dando paso alternativo á circulación por medio da instalación de semáforos de obra, e estivo prohibida a entrada á praza de Marcial Villamor desde o cruzamento con Castrón Douro, polo que os vehículos tiñan que entrar a través da rúa do Olvido.

Esta actuación está enmarcada no plan de reposición de firmes impulsado pola concellería de dirixe Xesús Domínguez que conta cun presuposto de 800.000 euros. A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, sinalou antes do verán que a intención do executivo era proceder a esta actuación de mellora do pavimento de Castrón Douro, posto que o estado no que se encontraba a rúa non aguantaría outro inverno máis, tendo en conta que é un dos puntos de acceso e saída principal da cidade. As obras servirán para manter a rúa operativa con garantías mentres non se execute o proxecto integral.

Agora, unha vez rematada a intervención de reposición do pavimento no último tramo de Castrón Douro e na rúa de Sar, o tráfico xa está restablecido.