O Foro Cívico de Santiago, onde se integran institucións como a Cámara de Comercio ou a USC, fixo onte o anuncio da próxima convocatoria de reunión cos responsables do Goberno municipal e dos demais grupos que integran a Corporación. A primeira das citas terá lugar o 11 de decembro, na sede do Colexio de Avogados, e contarase coa presenza da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Os edís Borja Verea (PP) e Gonzalo Muíños (PSOE) acudirán á súa xuntanza co foro dous días despois, o mércores día 13, delegación en Santiago do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña.

A comunicación do Foro Cívico informou de que,“ademais dos temas recollidos no documento asinado no ano 2019, preténdese que os representantes municipais dean conta dos asuntos estratéxicos”, recollidos no documento asinado o pasado mes de maio. O obxectivo é “facer seguemento da evolución dos temas máis importantes que se están a desenvolver na cidade e que as forzas políticas municipais se comprometeron a apoiar baixo o liderado da alcaldesa Sanmartín.

Neste sentido, o Foro Cívico abordará temas como a demora nos prazos e execución (máis alá do sobrecusto) da nova licitación da EDAR (Estación Depuradora de Augas Residuais) da Silvouta; a insuficiente capacidade da estación intermodal para atender “á actual demanda de viaxeiros”; o problema que se vive día a día por mor do dimensionamiento e da planificación do espazo destinado ao Hospital Clínico; así como a falta de solo industrial para o asentamento de novas empresas e o desenvolvemento de actividades loxísticas e a súa proxección e planificación a longo prazo.

O foro tamén fai mención á escaseza de oferta accesible de vivenda, así coma á existencia de vivenda social e á xestión e promoción turística sostible de cara aos vindeiros anos, alén das cuestións de máis recente actualidade.

Unha folla de ruta asinada o pasado mes de maio

O compromiso entre Goberno local, Grupos municipais e Foro Cívico renovouse o pasado mes de maio, antes da celebración de eleccións municipais. Naquela altura asinouse un novo acordo de cara á seguinte lexislatura para “reforzar os compromisos do ano 2019. Ademais de representantes do Foro Cívico, no acto estiveron presentes, Xosé Antonio Sánchez Bugallo (PSOE); María Rozas (CA); Borja Verea (PP); e Goretti Sanmartín (BNG).