Tecnología pionera “en Europa” y hecha por un equipo gallego permiten en la Cidade da Cultura el paseo virtual interactivo de Hábitats, con “más de 40 animaciones” que recrean áreas naturales de O Courel, Kenia o Perú con 800 metros cuadrados de arquitectura virtual.

“Es una mezcla de fin artístico y educativo porque no debemos olvidar que estamos en un museo, por eso se evita la reproducción realista para dialogar con el espacio del museo.A diferencia de otros proyectos similares, aquí se puede vivir la experiencia virtual de forma colaborativa entre familias o amigos” , explica a EL CORREO GALLEGO el director artístico, Carlos Seijo.

“Antes de abrir xa hai vendidas 700 entradas”, señaló en la presentación de ayer en el Museo Centro Gaiás el conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez.

“A previsión é de ter 11.500 persoas”, añadió sobre esta experiencia intercativa de 40 minutos que estará abierta hasta el 19 de mayo.

El discurso de Hábitats apela a la defensa del medioambiente con nueve escenarios a explorar. Representan otros tantos ecosistemas valiosos del planeta y, aunque el viaje, evita el mero fin realista, si hay detalles como la superficie irregular del suelo que ayudan a recrear cada una de esas geografías.El mapa de la visita se reparte entre las zonas húmedas de Xochimilko (México), la selva amazónica del Perú, el desierto de Sonora (Estados Unidos), el mar de Weddel en la Antártida, la Cueva de Ceza en O Courel (Lugo), la sabana en Kenia, los arenales de la reserva de Ranas Al Jin en Omán, la Gran Barrera de Coral australiana y los fondos oceánicos. Toda área se despliega por medio de una llave circular que activa cada visitante que entra con las gafas de realidad virtual mixta. Ya dentro, igual se puede liberar a un mono de una jaula que echar mano de una cantimplora en el desierto, tocar unos huesos, acariciar una osa que hiberna o tocar a un tigre bajo una acacia gigante mientras se deja paso a la llegada de un elefante que busca alimentase llevando la trompa hasta ese árbol.

“Por sus dimensiones, hacer un elefante en movimiento fue de lo más complicado... Usamos tecnologías que acaban de salir al mercado con la dificultad que supone que sean herramientas de las cuales no hay casi librerías. Si hay algo parecido en Europa yo no lo conozco, no sé de ninguna otra propuesta con 800 metros cuadrados de arquitectura virtual mixta”, detalla Carlos Seijo (A Coruña, 1980), al frente del equipo de“ocho personas” responsable de este reto. Licenciado en Bellas Artes, coordina además el estudio gallego Maxina, fundado junto con su hermana Noela Seijo y especializado en efectos visuales, animación 3D y contenidos inmersivos, que también es parte de otra oferta actual de la Cidade da Cultura, Galiverso. O vello Portomarín, también desarrollado en colaboración con la Xunta de Galicia.

Uno de los pasajes más logrados de Hábitats es la reproducción de un cielo que muestra el fenómeno atmosférico luminiscente de una aurora, parte de una reivindicación ecologista que también tiene una ballena que cruza el mar mientras la voz en off de la visita avisa del creciente peligro que supone el plástico en los océanos.

En marcha el futuro Centro de Artes Digitales del Gaiás

Román Rodríguez señaló que esta propuesta tecnológica en la Cidade da Cultura está en sintonía con el futuro Centro de Artes Digitales del Gaiás, ya en marcha, y que ocupará un espacio subterráneo de más de 4.000 metros cuadrados.

“Xa non podemos dicir iso de novas tecnoloxías porque xa non son novas, son tecnoloxías que, se queira ou non, cada vez están máis presentes na nosa sociedade”, dijo.

Al acto acudieron también el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, y la directora-gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, e integrantes del equipo coordinado por Seijo, como Félix Menéndez, responsable de efectos especiales, o Román Pose, que estudia Creación Digital, Animación y Videojuegos en la Universidad de A Coruña y que destaca, “la gran dificultad general del proyecto, en especial de las animaciones”, dice del apartado que le compete más de cerca en un entorno al que espera sumarse como profesional una vez que culmine su etapa formativa.

Para el conselleiro de Cultura, Educación, FP y Universidades, Hábitats agrupa cuatro virtudes. ”Potencia a creación de empresas tecnolóxicas galegas, ofrece un valor educativo, apoia a creacións artística e tamén transmite valores”.

Entradas y horarios

Las entradas para Hábitats están a 3 euros en Ataquilla y el Museo Centro Gaiás. Hay que llegar al menos 10 minutos antes de la hora reservada. La actividad requiere tener 9 años de edad mínima (los menores de 12 deben ir acompañados). Abre de martes a domingo (excepto 24 y 31 de diciembre) con cuatro sesiones de 10:30 horas a 14:30 h., y otras tantas de 16 h. a 20 h.. Hay descuentos del 20 % para personas jubiladas, desempleadas o en situación de discapacidad.