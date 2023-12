La ciudad de Santiago está inmersa en plena época navideña con todo lo que eso conlleva: decoración festiva, comercios llenos de gente comprando y luces típicas de la época, entre otras cosas. El interruptor de la iluminación se accionó el pasado 1 de diciembre, bajo el lema Compostela, a estrela do Nadal. Esta frase se puede ver inmortalizada en la lona que cuelga en el Pazo de Raxoi en su fachada central. Calles, plazas y avenidas muestran el espíritu navideño con cientos de bombillas que componen diseños de todo tipo, pero estas luces no abundan en todos los rincones de la ciudad.

Todos los años, según se acercan estas fechas, revive la polémica sobre el desequilibrio de iluminación festiva que existe entre el centro del municipio y las zonas de la periferia. Al pasear por lugares como la Praza Roxa, la Alameda o Praza de Praterías se puede observar un amplio despliegue de lucerío. Si se decide dar una vuelta por el barrio de Vite o de Vista Alegre, la presencia de estos elementos navideños no abunda. Por ejemplo, en el Ensanche podemos ver hasta un tren y una noria recreativa para los más pequeños, mientras que en los barrios encontramos decoración navideña más modesta situada en puntos concretos como en las farolas o suspendidas en el aire en la parte central de las calles.

Esta distribución desigual de los elementos festivos de esta época no es una novedad en la ciudad del Sar, ya que es algo que siempre ha sucedido, pero no solo aquí, también en otras ciudades como Vigo o Ferrol, entre otras. Es decir, se trata de un debate ya conocido y suele acontecer todos los años. Por esta razón, son varias las asociaciones de vecinos que se pronuncian sobre este tema.

Luis Iglesias, presidente de la Asociación de vecinos Vite Río Corgo, destaca que en su barrio “solo hay presencia de luces en la Avenida de Castelao”. Además, al ser preguntado por la iluminación de otras zonas del barrio afirma que “el resto permanece a oscuras”, en referencia a las calles menos concurridas de la zona. Desde esta asociación de vecinos asumen que “esto siempre ha pasado, sea cual sea el gobierno municipal”, y que “tampoco nunca han presentado una queja formal”.

Además, al hablar de demandas de los vecinos del barrio, Iglesias considera que “las luces de Navidad no es algo que preocupe al barrio, ya que hay cosas más importantes”. Aprovecha el debate que se genera en torno a la presencia de luces navideñas en la zona y reclama “más atención sobre los accesos y no tanto sobre la decoración”.

Deambulando por otro barrio compostelano, el de Conxo en este caso, se puede observar una mayor presencia de decoración que en años anteriores. En él se ha instalado un árbol decorativo natural, al igual que en otros rincones de la ciudad, pero sin encontrarse iluminado.

Eva Armental, de la Asociación de Vecinos Conxo Aberto, destaca que “este año el barrio está más iluminado que en los anteriores y que notan mejoría con el gobierno municipal actual”. Al preguntarle por calles concretas, afirma que la “avenida de Ferrol tiene luces, algo que antes no solía pasar”. La decoración suele ir ligada a una mayor afluencia de gente en las calles o más clientes en los negocios. Armental comenta que “los vecinos están contentos con la decoración y esto anima mucho más el ambiente del barrio, además del comercio”.

Por otra parte, al hablar del sentimiento de desequilibrio entre el centro compostelano y los barrios durante las Navidades, Eva sentencia que “esto siempre ha pasado, no es ninguna novedad”. Esta vecina justifica la situación de menos afluencia de elementos navideños en la periferia, ya que “los comerciantes del Ensanche suelen aportar dinero para la iluminación de sus calles o, al menos, ella lo hacía cuando tenía un comercio allí”, en referencia a que las vías que poseen un número elevado de tiendas suelen tener una iluminación festiva más numerosa. La vecina de la Asociación Conxo Aberto solo pone una pega al despliegue decorativo de su barrio y es que “el árbol que pusieron de decoración no tiene luces, algo que sí esperábamos”. A su vez, le quita importancia al asunto al afirmar que “los vecinos suelen tener problemas con la toma de conexión eléctrica, ya que está demasiado lejos para poder enchufarlo”, en referencia a la energía que le haría falta a un árbol iluminado.

En este paseo por los barrios de la capital gallega, también ha habido lugar para escuchar el sentir de los vecinos del de Pontepedriña. Este posee una característica diferente a los anteriormente citados y es que se trata del punto de paso entre el Ensanche y el Centro Comercial Compostela (El Corte Inglés). Quizás la zona de tránsito hacia una de las superficies comerciales más grandes del municipio puede desencadenar una mayor presencia de iluminación navideña, pero no ha sido así. Por lo menos, según José Suárez, de la Asociación de Vecinos Sandra Prego Rial, esto no ha sido así ,y afirma que “solo se ha iluminado la avenida principal, el resto poco”, en referencia a la rúa Amor Ruibal y la de Restollal. Suárez, al igual que ocurre en el caso del barrio de Vite, no considera que “sea una demanda importante de los vecinos” y pone el foco en otras iniciativas como “las obras que se han iniciado sin avisar en la zona”.

En lo relativo a la afluencia de clientes, este vecino de la AAVV Sandra Prego Rial afirma que “hay pocos negocios en la parte del barrio donde tienen la asociación” y cree que “no influyen más o menos las luces navideñas en la cantidad de público que puedan recibir estos”. Cuenta que “hay vecinos a los que les gustaría que el barrio tuviese más luces de Navidad”, pero que “tampoco han cursado ninguna queja al ayuntamiento para esto”. Saben que “siempre ha sucedido este desequilibrio”.