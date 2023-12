En respuesta a los incidentes ocurridos estos días con el alumbrado navideño, Raxoi asegura que ya se va a proceder a la revisión de todos los enganches de la iluminación de Navidad. Este pasado fin de semana ha vuelto a repetirse un incidente con el alumbrado navideño de Santiago, tras el ocurrido el pasado lunes, 11 de diciembre, en la rúa Virxe da Cerca que causó daños personales a una viandante. El nuevo elemento de luminaria se caía, esta vez, en el barrio de Sar, provocando un importante atasco en el tráfico, ya que el suceso coincidió con el enfrentamiento entre el CAB Obradoiro y el Real Madrid. Afortunadamente, en esta ocasión no hubo que lamentar daños personales.

Se trata del segundo incidente de estas características en la misma semana. A raíz de estos hechos, la conselleira del Partido Popular, Nerea Barcia, ha exigido al gobierno local que informe sobre si se llevó a cabo una revisión de todos estos elementos tras el primer incidente, “tal e como solicitamos despois de que unha persoa resultase ferida ao caerlle o alumeado enriba”.

En caso de no ser así, “queremos saber por qué non se fixo ese traballo de control que, á vista está, era necesario, posto que durante a fin de semana non se rexistrou ningún fenómeno atmosférico que xustifique esta nova caída”, ha resaltado la popular.

Finalmente, Barcia ha insistido en que "de non terse feito, desde o PP de Santiago esiximos que se realice, o máis urxentemente posible", con el objetivo de verificar que toda la iluminación se encuentre en buen estado y así evitar nuevos peligros a viandantes y vehículos.