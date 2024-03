Santiago registró casi 200 atropellos en el último lustro: siete de cada diez, en pasos de peatones

El atropello sigue siendo uno de los sucesos más habituales en los partes diarios que publica la Policía Local de Santiago. En el último lustro, entre 2019 y 2023, se registraron en Compostela nada menos que 194 accidentes de esta naturaleza, según los datos facilitados a EL CORREO por el pazo de Raxoi. Además, de las estadísticas también se desprende que el 69,5 % de los atropellos que se producen en la capital gallega, o lo que es lo mismo, siete de cada diez, ocurren en pasos de peatones. De los casi dos centenares de incidentes de este tipo, 135 sucedieron en pasos de cebra, mientras que solo 59 tuvieron su origen fuera de las zonas delimitadas para cruzar las vías públicas.

La incidencia de la pandemia tuvo su efecto sobre el registro de atropellos. Del periodo analizado, 2020 fue con diferencia el año que menos accidentes de estas características se registraron en Compostela. Cabe recordar que las medidas de contención del covid-19 implicaron restricciones en todo tipo de movilidad, por lo que también se redujo la tasa de accidentabilidad, al menos los meses en los que hubo confinamiento. Así, en 2020 solo se contabilizaron 28 atropellos, la mayoría, unos 24, en pasos de cebra, y los cuatro restantes en otros puntos de la ciudad.

Del último lustro, 2019 fue el ejercicio con mayor accidentes por atropello. En total fueron arrolladas por vehículos 46 personas, de las que 29 sufrieron el siniestro en pasos de cebra y 17, en otros puntos. En 2021, cuando todavía había restricciones de movilidad, la cifra general descendió a 37, de los que 22 ocurrieron en pasos habilitados para el cruce de personas; y 15 en otras localizaciones de la calzada. Los registros siguieron aumentando en 2022, cuando se anotaron 42 accidentes de este tipo (30 en pasos de peatones); mientras que en 2023, el último ejercicio del que constan datos, la cifra se quedó 41, un total de treinta en pasos de cebra.

El Concello de Santiago lleva años implementando medidas para tratar de reducir la siniestralidad en pasos de peatones de la ciudad. En el último lustro se han realizado obras en los puntos más críticos, consistentes principalmente en el refuerzo de la señalética. Así, se han instalado bandas rugosas, señales luminosas y señales en color rojo donde consta un mayor número de accidentes. Además, el bipartito también ha habilitado una partida de 200.000 euros en los presupuestos municipales de 2024 para rehabilitar los pasos de peatones en malas condiciones. Y es que no solo preocupan los atropellos, sino también los accidentes que se han registrado debido a resbalones en la pintura blanca, un problema que han denunciado asociaciones de motoristas y también de ciclistas.

Con respecto a la partida que el gobierno local ha incluido en las cuentas de este año, tiene como objetivo la financiación del plan de seguridad viaria en pasos de peatones. El Concello indica a este diario que el objetivo es “a mellora da iluminación, pavimentación, sinalización e pintado como para pór en marcha medidas de urbanismo táctico”.

Desde el Gabinete de la Alcaldía indican a este periódico que los doscientos mil euros reservados para este proyecto están enfocados “á planificación e intervención no espazo urbano mediante operacións de pequena escala e baixo custo, caracterizadas especialmente por ser de rápida execución e reversibles”. La rehabilitación de los pasos de cebra están incluidos en esta iniciativa de urbanismo táctico que busca, según apunta el bipartito, “transformar a cidade para facela máis agradable, acolledora, sustentable e segura para favorecer o uso dos espazos públicos”.

También detalla que el urbanismo táctico “emprega elementos como pintura e mobiliario urbano para marcar o novo uso deses espazos sen a alteración da infraestrutura existente, coa posibilidade de acompañar de intervencións como cambio de pavimento nunha zona concreta. Isto permite avaliar experimentalmente se a intervención de seguridade viaria nos pasos de peóns ten o efecto desexado, se poden incluírse melloras ou se o cambio de uso debe facerse permanente”, remarca el Concello.

Cuatros sucesos con desenlace trágico en la capital gallega

Santiago registró en los últimos cinco años cuatro sucesos relacionados con atropellos que marcaron de una manera especial a los compostelanos, puesto que todos se saldaron con personas fallecidas. El primero ocurrió en junio de 2021 en la rúa de Poza do Bar, cuando un varón de mediana edad falleció tras ser atropellado por su propio vehículo. El coche estaba estacionado en el garaje y por una causa que no ha trascendido, aunque todo apunta a que no estaba bien frenado, arrolló al hombre. El turismo se fue hacia atrás aplastando al propietario entre la pared y una de las columnas del estacionamiento. Los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El año 2022 fue trágico en cuanto a la pérdida de un joven bombero en prácticas que fue atropellado por un autobús en llamas en medio del operativo para sofocar el incendio. Jorge Corbacho Mauricio, de 25 años, murió aplastado por el autocar que se lo llevó por delante cuando varios compañeros estaban empezando a apagar las llamas. El suceso consternó a toda la ciudad, pero de una manera especial, a los miembros del servicio de extinción de incendios, que brindaron varios homenajes al joven.

También en 2022, en este caso el 4 de octubre, un hombre de 77 años falleció tras ser atropellado por un turismo en la rúa do Hórreo a la altura del Parlamento de Galicia. El suceso se produjo en un paso de peatones, donde la víctima fue arrollada por una furgoneta comercial de pequeño tamaño. Los sanitarios que se desplazaron hasta el lugar de los hechos trataron de reanimar al varón, pero todos los intentos resultaron fallidos y finalmente, por desgracia, solo se pudo certificar su fallecimiento.

Justo un año después, el 3 de octubre de 2023, se registró otro atropello que se saldó con la vida de Jorge Santiago en la rúa Poza Real de Arriba. En este caso, se está investigando si ha habido intencionalidad en el suceso por parte de las personas que iban en el coche que arrolló a la víctima. El conductor, Iván Méndez, un joven de 30 años, está en prisión acusado de un delito que se determinará en la instrucción: asesinato u homicidio.