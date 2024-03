Así es el mantenimiento 'mágico' que debes hacer en tu lavadora: al menos tres veces al año

La lavadora juega un papel fundamental en nuestra rutina diaria y ya no podríamos vivir sin ella. Este indispensable electrodoméstico, responsable de mantener nuestra ropa limpia y fresca, merece una atención y cuidado que quizá no le estés prestando. Su limpieza suele ser pasada por alto a pesar de ser fundamental para su eficacia y durabilidad, ¿cuántas veces en el último año has limpiado tu lavadora? Si tu respuesta es menos de tres, tienes un problema.

Los profesionales de este tipo de electrodomésticos recomiendan que cada tres o cuatro meses se realice una buena limpieza del interior del aparato. La importancia de mantener una lavadora limpia, tanto por dentro como por fuera, va más allá de la mera apariencia, impactando directamente en su funcionamiento, eficiencia energética y en la higiene de nuestra ropa.

Cómo limpiar por fuera tu lavadora

La limpieza externa de la lavadora no solo contribuye a la estética de nuestro hogar sino también protege la integridad del equipo. Polvo, suciedad y derrames pueden corroer y dañar los componentes exteriores y los paneles de control. Para una limpieza eficaz, basta con usar un paño suave humedecido con agua y un poco de jabón neutro, evitando productos abrasivos que puedan dañar la superficie. Es crucial secar bien después de limpiar para evitar marcas y la acumulación de humedad.

Ten en cuenta que la mayoría de lavadoras hoy en día tienen pantallas táctiles por lo que limpiar y secar esta zona es crucial para que quede perfecta.

prevenir la acumulación de residuos de detergente, suavizante y cal, lavadoras vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

En la actualidad ya existen muchos modelos que tienen incluido un programa de limpieza de tambor que puedes usar sin necesidad de añadir ningún producto adicional.

Cómo conseguir que tu lavadora esté limpia durante más tiempo

Además de limpiar tu lavadora de forma periódica también puedes hacer estas recomendaciones para prolongar su vida útil:

Uso adecuado de detergentes. Optar por la cantidad recomendada de detergente evita residuos innecesarios. Los detergentes de alta eficiencia son ideales para modelos de lavadoras modernas, ya que requieren menos producto y reducen la probabilidad de acumulación.

En conclusión, la limpieza de nuestra lavadora es un aspecto esencial que repercutirá positivamente en su funcionamiento, eficiencia y en la vida útil del electrodoméstico. Implementar prácticas de limpieza tanto internas como externas, junto con hábitos de mantenimiento, no solo garantiza ropa más limpia sino que contribuye a un uso más sostenible y eficiente de este vital aparato.